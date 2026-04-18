¿Fraude en ‘La mansión VIP’? Niurka expone “favoritismos” y ‘HotSpanish’ la confronta, ¿hubo expulsión?

La polémica no para en ‘La mansión VIP’. Durante la gala de este sábado 18 de abril, Niurka Marcos expuso sus dudas acerca de un posible “favoritismo” en el reality, provocando que otros habitantes también admitieran tener sospechas similares. A raíz de esto, ‘HotSpanish’, creador del show, se presentó ante las celebridades para aclarar todo. Te contamos todos los detalles.

Niurka / Redes sociales

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Así fue como Niurka Marcos expuso el supuesto favoritismo en ‘La mansión VIP’

Poco después de que comenzara la primera gala de nominación en ‘La mansión VIP’, ‘HotSpanish’ presentó un clip en el que Niurka Marcos le decía a su pareja, Bruno, que le molestaba el hecho de que no se les mostraran “los números o los videos para que puedan ver lo que observa la gente”.

La vedette también dijo que le parecía “ilógico” que les ocultaran por momentos cómo iban en la tabla de posiciones. Admitió que esto le ha hecho cuestionarse el motivo por el que sigue en la competencia.

“De pronto, en los últimos dos días, los comenzaron a tapar. Fue como que sospechoso, pero bueno, fuera de eso, que no me gusta, el ambiente acá dentro está padre. Además, no sé qué ocultan si aquí se ha dicho todo lo que se tenga a decir a quien se tenga que decir. Salvo que se lo den al público con otras intenciones, que es lo que lo hace sospechoso. Es evidentísimo quién va a ganar”. Niurka

Luego de que se expusiera esto, Niurka dijo que simplemente estaba manifestando su sentir, así como el de algunos habitantes del reality. Incluso, señaló que, aparentemente, ‘HotSpanish’ no le aclaró bien el tema de las votaciones mediante el ‘Superchat de YouTube’.

“La realidad de una producción y su tecnicismo es parte de todo el show. Nosotros, como invitados, tenemos que regirnos por la disciplina de las reglas. Pero, lo que nosotros vivimos al principio de que todo el show estaba alrededor de ellas dos (Eli Esparza y Sol León) les molestó a muchos y no voy a permitir que lo minimicen y lo desaparezcan. No sé si sea por el fandom que aporte más”, indicó.

Esto provocó que algunos concursantes dijeran que también sienten que hay una cierta “preferencia” hacia Eli y Sol, considerando que esa podría ser una de las razones por las que ellas dos están en los primeros lugares de la tabla. Ante esto, las supuestas “favoritas” aseguraron que no hay un pacto con ‘HotSpanish’ y simplemente todo ha sido decisión del público.

HotSpanish / Redes sociales

¿’HotSpanish’ admite “favoritismo” en ‘La mansión VIP’?

Al escuchar todas las quejas, incluyendo la de Niurka, ‘HotSpanish’ dejó claro que no existen preferencias dentro de ‘La mansión VIP’. Incluso dijo estar dispuesto a mostrar cómo iban las votaciones en el ‘Superchat de YouTube’.

“Niurka, yo sé que vienes de algunos formatos donde quizá sientes que posiblemente producción pudo meter mano, que no fue limpio con el resultado… La persona que llegue a ganar, si el segundo lugar, tercer lugar o cualquier lugar, si ustedes sienten que ustedes ganaron, yo estoy dispuesto a enseñarles los datos de YouTube de cuántos Superchats se metieron para que ustedes puedan comprobar que esos puntos fueron parte del público” HotSpanish

También mencionó que se ocultaron los puntos por petición del público y porque había empezado a notar que los que tenían menor puntaje se “desanimaban”. Anunció que, a partir de la próxima semana, el público será el único que podrá ver la tabla de posición completa.

“Creo que eso va a parar el juego. En vez de que se sientan cómodos, se van a sentir con una presión y posiblemente los últimos lugares me van a tachar de que soy un mentiroso. Se los digo claro, si ustedes sienten que hay una situación donde se mete mano, revisen”, dijo.

El pleito acabó después de que el creador de contenido mencionara que también premiará al habitante con el video más viral.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Quiénes son los habitantes de ‘La mansión VIP’?

‘La mansión VIP’ inició el pasado 12 de abril. Estas fueron las 16 celebridades que aceptaron el reto de estar en el reality:

Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

Cabe mencionar que el próximo 19 de abril se dará a conocer el primer eliminado del reality. En entrevista con TVNotas, ‘HotSpanish’ adelantó que, tras una expulsión, entrará un nuevo concursante para que se mantengan los 16. El show durará 30 días y el 24/7, así como las galas, se podrán ver en su canal de YouTube.

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