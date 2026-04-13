‘La mansión VIP’ apuesta millones contra ‘La casa de los famosos’; el detrás de este reality: “Estará fuerte”

Para darle batalla a La casa de los famosos, el creador de contenido Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, hizo una inversión millonaria para realizar su nuevo reality show La mansión VIP, el cual se estrenó el pasado domingo 12 de abril.

Se trata de un formato 24/7 con celebridades de la televisión y del mundo digital. El productor y cabeza del proyecto nos platicó cómo construyó el concepto creativo.

Aunque le costó trabajo llegarle al precio a los famosos, nos dijo que cumplió el objetivo que tenía en mente: “Con varios se hizo una negociación millonaria. Desembolsé mucho dinero. Si les llegas al precio que ellos te piden, se pueden hacer cosas buenas. La idea se creó con la finalidad de meter a pura gente VIP. Quiero saber qué pasaría si hay muchas personas virales en el mismo lugar. El ego estará fuerte”, resaltó.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué es ‘La mansión VIP’ y cómo surgió?

El creador de contenido explicó que el proceso no ha sido sencillo: “Estuve mucho tiempo buscando nombres. Primero, se me ocurrió La casa de los influencers, pero dije: ‘Es algo muy genérico’. Luego pensé en La mansión de HotSpanish, y me di cuenta de que no quería ser el protagonista. Hasta que me decidí por La mansión VIP, con una canción fresca y original. Ya lo registré”, explicó.

El productor le apostó en grande, tanto, que creó la casa desde cero para evitar pagar rentas: “Es una casa que se mandó a hacer únicamente para este proyecto. De hecho, se construyó dentro de una bodega grandísima, de 140 metros. Se hizo pensada para reality y le invertí varios millones. No sé qué esperar y no tengo idea de si recuperaré la inversión. Por lo pronto, quiero hacer crecer la marca”.

Uno de sus objetivos es ganarle a la competencia a través de las estadísticas en audiencia: “Me da nervios ponerme a ese nivel. He hecho las cosas de manera muy minuciosa. Sobre todo, porque no me quiero meter en problemas legales, ni copiar ningún otro formato”.

HotSpanish explicó qué distinguirá a La mansión VIP de La casa de los famosos y La granja VIP: “El concepto, la manera en la que el público apoyará a sus creadores, las puntuaciones. No habrá confesionario. Estarán unos guardias protegiendo mi casa. Durará 30 días y los colores no serán aseñorados, sino juveniles. En otros formatos permiten alcohol una vez a la semana, pero aquí será un poco más accesible. Habrá barra libre los viernes. La gente enloquecerá”, mencionó.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo se puede votar en ‘La mansión VIP’?

El presentador describió cómo se votará por los habitantes para que permanezcan en La mansión:

“Desde el día uno, la gente tendrá la oportunidad de votar por su favorito a través del Super Chat de YouTube, donde los puntos serán acumulables. Se manejarán hashtags de los creadores. Se harán dinámicas para ganar puntos a partir de metas. Por ejemplo, si se acumulan 5 mil puntos en el Super Chat, ese día llegará un chef privado a hacerles de comer. Como si fuera una súper batalla de TikTok durante 1 mes”. HotSpanish

Además, reveló que los integrantes tendrán la oportunidad de nominarse frente a frente: “Se tomarán los 2 últimos lugares del Super Chat y los otros 2 saldrán por las votaciones que hagan entre los mismos (habitantes). La votación será cara a cara y los domingos se eliminará. Ojo, los lunes llegará una persona nueva. Eso le dará frescura y se mantendrán los 16. El premio del ganador será de 2 millones de pesos”, indicó.

Sobre la censura, comentó: “Es un tema, por YouTube. Es mi primera temporada. Necesito saber qué se puede y qué no. No quisiera tener alguna restricción. No permitiré violencia, ni desnudos. Tendré cierta precaución. Se transmitirá por HotSpanish Vlogs y yo seré el concuctor. Para quienes se pierdan la transmisión, podrán ver el programa a las 8 p.m. Es totalmente gratis”, concluyó.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Quiénes son los participantes de ‘La mansión VIP’?

Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

Habitantes de ‘La mansión VIP’ / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es ‘HotSpanish’, creador de ‘La mansión VIP’?

Se ha hecho viral por sus videos de bromas, sus dinámicas de ‘el que se enoja pierde’, remodelaciones a casas de personas necesitadas y compartir su vida con su familia.

En 2025 lanzó su reality La casa del amor .

. Lleva 7 temporadas de La casa de los cuernudos de HotSpanish .

. Tiene su propio tequila Barullo con luz led. Actualmente lo vemos de productor, director y conductor de La mansión VIP .

. Cuenta con 12.6 millones de suscriptores en YouTube, 8.1 millones en Instagram, 39.2 millones en TikTok y 35 millones en Facebook.

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