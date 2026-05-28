La casa de los famosos 2026: Revelan malos tratos de participante con su propia madre: “Se avergüenza de ella”

La casa de los famosos 2026 ha sido un nido de peleas, así pasó con Curvy Zelma, Celinee y Caeli, quienes han forjado una enemistad a lo largo de las semanas. Ahora, acusan a una de las habitantes de tener malos tratos con su propia madre y la señalan de “avergonzarse” de ella. ¿De quién se trata?

Participante de La casa de los famosos 2026 acusada de maltrato a su madre / Redes sociales

¿A qué participante de La casa de los famosos 2026 acusan de maltratar a su madre?

Celinee Santos se ha convertido en una participante criticada de La casa de los famosos 2026. Desde el inicio del programa, ha sido participe de momentos que han sido virales en redes sociales.

En este caso, vuelve al centro de la conversación al formar parte de una nueva polémica que encendió a los internautas y desató una ola de comentarios en su contra, por el presunto maltrato a su madre.

Celinee está cerca de llegar a la gran final que se llevará a cabo el 11 de junio, pero la reciente acción que tuvo con su madre le ha generado rechazo entre quienes la apoyaban. ¿Qué pasó exactamente?

Te puede interesar: LCDLF 2026: Exigen expulsión del ‘Divo’ tras presunto acoso a una habitante; ¿no es gay? VIDEO

Celinee Santos es señalada de presunto maltrato a su madre en LCDLF / Redes sociales

¿Cómo fue el presunto maltrato de Celinee, participante de La casa de los famosos 2026, con su madre?

Durante este jueves 28 de mayo comenzó a difundirse un video en el que se ve Celinee (señalada por sacarse los mocos reiteradamente), junto a su madre, en una dinámica del programa,

En la grabación su madre se encuentra abrazándola, pero de manera repentina, Celinee decide quitarle los brazos de sus hombros, algo que fue sumamente criticado. El video fue compartido con el siguiente mensaje:

Celinee trata a su mamá como que es un estorbo. Qué pena me dio la cara de la señora al esta perr* quitarle las manos para verse en las cámaras. #LCDLF6 Publicación en redes sociales

El clip fue acompañado con más rechazo de parte de internautas, aquí más comentarios:



“Miramos a su madre y ya sabemos como era Celinee antes de las operaciones”,

“Solo con ver la cara cuando entraban los familiares, estaban todos emocionados, gritando, contentos y ella con una cara de cu..” y,

“Siento feo por la señora, ella está orgullosa de su hija”.

Celinee no está al tanto de esta polémica, ya que ella continúa al interior del reality, pero se espera que a su salida logre responder a lo señalado.

Lee: Habitante de La casa de los famosos 2026 padece una enfermedad sin cura, tras cáncer de su mamá: VIDEO

Celinee trata a su mamá como que es un estorbó. Que pena me dio la cara de la señora al esta perra quitarle las manos para verse en las camaras. #LCDLF6 pic.twitter.com/0b77tEUYlF — Wally Hoak (@WallyHoak) May 28, 2026

¿Quién es Celinee Santos, actual participante de La casa de los famosos 2026?

Celinee Santos es una modelo e influencer que hasta ha sida tachada de “robamaridos”, con una larga trayectoria en los certámenes de belleza.

Su carrera inició en 2019, año en el que participó en el concurso Miss República Dominicana, donde logró posicionarse entre las finalistas al obtener el sexto lugar.

Posteriormente, continuó desarrollándose en el mundo de los concursos internacionales con su participación en Miss Internacional 2022 y más adelante representó a su país en Miss Universo 2024.

En 2025 también incursionó en la televisión al formar parte de Top Chef VIP, donde se convirtió en la novena eliminada de la competencia. Actualmente, forma parte del elenco de La casa de los famosos 2026.

Tal vez te interese: ¿’El Divo’ abandona ‘La casa de los famosos 2026’? Lanzan comunicado ante acusaciones de acoso