Participante de La casa de los famosos acusada de “robamaridos”; aseguran que tiene “mucha cola que le pisen”

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’ sigue en polémica. Y es que ahora se destapa que, supuestamente, una de las participantes habría estado con un hombre casado. ¿De quién se trata? Te contamos todos los detalles.

La casa de los famosos / Redes sociales

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¿Qué habitante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ habría estado con un hombre casado?

El pasado lunes 18 de mayo, Jeni de la Vega se convirtió en la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos Telemundo’. Durante su estancia, tuvo una intensa rivalidad con Celinee Santos, por lo que, tras su expulsión, aprovechó para hablar sobre ella y exponer que, supuestamente, estuvo con una persona casada.

La expareja de Eleazar Gómez sostuvo que su excompañera no podía criticar o hacer acusaciones acerca de otras personas, principalmente tras, supuestamente, ser la “amante” en un matrimonio.

“Tiene su historia. Ya a la Celinee le salió que anda con un casado. Que no me venga a decir a mí cosas porque todas tenemos cola que nos pisen”. Jeni de la Vega

Aunque no dio mucha información sobre el tema, esto no es un rumor nuevo. En su momento, se dijo que, presuntamente, Celinee estuvo involucrada en el matrimonio de un político, supuestamente, en su natal Santo Domingo. Se dijo que el hombre era mucho mayor que ella y le pagaba cosas.

Si bien esta información jamás fue confirmada, muchos la han tomado como verdad. Hasta ahora, Celinee no ha respondido a estos rumores. En tanto que sus fanáticos consideran que Jeni podría enfrentar una demanda por “difamación”.

Jeni De la Vega acusa a Celinee de estar con un hombre casado. A Jeni le espera una demanda. Esto es lo que pasa cuando crees en los falsos rumores de Internet😂 #LCDLF #LCDLF6 #TeamCelinee pic.twitter.com/O1rVltKF5w — Izzy (@Izzy01189) May 20, 2026

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¿Por qué Jeni de la Vega dijo que Celinee, presuntamente, era una “robamaridos”?

Como se mencionó anteriormente, Jeni de la Vega y Celinee no tuvieron una buena relación en ‘La casa de los famosos’. Tras su salida del show, De la Vega tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros.

Durante el enlace, Celinee la acusó de presuntamente no aportar nada positivo a la sociedad y solo dedicarse a “vender su cuerpo”. También la criticó por haber subido a la suite con uno de los hombres en las primeras semanas.

“Ella esperó cuatro años para entrar a ‘La casa de los famosos’; qué pena que no lo supo aprovechar. Se vendió por 13 huevos; no dio un mensaje a la sociedad. Ella admitió públicamente que estuvo con Fabio. Me refiero a su dignidad”, manifestó.

Luego de estas declaraciones, les comentó a sus compañeros que, presuntamente, Jeni también se acostaba con los productores a cambio de apariciones en televisión.

Celinee Santos / Redes sociales

¿Quién es Celinee, habitante de ‘La casa de los famosos’, acusada de robamaridos?

Celinee Santos es una modelo e influencer originaria de República Dominicana.

Su carrera comenzó en 2019, cuando participó en Miss República Dominicana. Quedó en sexto lugar.

A partir de allí, se la vio en otros concursos como Miss Internacional 2022.

Representó a su país en Miss Universo 2024.

En 2025, participó en Top Chef VIP, siendo la novena eliminada.

Actualmente está en ‘La casa de los famosos’

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