Exparticipante de LCDLF encuentra su casa destrozada tras el reality: “Se llevaron mis cosas” VIDEO

Una influencer y actriz salió recientemente de La casa de los famosos y encontró su casa totalmente destruida, incluso se llegó a mencionar presuntamente a su expareja, ¿de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué exparticipante de La casa de los famosos encontró su casa destrozada?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido Alexa Torrex compartió que encontró su vivienda en malas condiciones, un hecho que rápidamente generó conversación entre sus seguidores en redes sociales.

La influencer, nacida en Colombia el 18 de marzo de 2002 bajo el signo Piscis, se convirtió en una de las participantes más comentadas del programa gracias a la comunidad digital que ha construido en plataformas como TikTok, donde acumula millones de interacciones con sus publicaciones.

Además, es reconocida por sus video-reacciones sobre situaciones familiares, además de contenidos de lip-sync, retos de baile y propuestas de moda juvenil en su cuenta alex.torrex, que supera los 620 millones de “me gusta”. Desde su llegada a TikTok en agosto de 2020, la creadora ha mostrado escenas de su vida cotidiana, incluyendo visitas a la peluquería y al dentista, así como videos grabados en paisajes tropicales de Colombia. Entre sus publicaciones más vistas destaca un TikTok de ficción sobre un exnovio que quiere regresar con ella, clip que alcanzó más de 11 millones de reproducciones.

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Alexa Torrex denunció un presunto robo en su casa. / Redes sociales

¿Cómo encontró su casa Alexa Torrex?

Alexa Torrex compartió un video a través de sus redes sociales, en el que mostró que dejaron su apartamento totalmente destrozado y, entre lágrimas, encontró diversos mensajes como: “Ramer*” “Felicidades, te ganaste a Colombia para perderme a mí” “Te quedaste sin luz”.

La creadora de contenido colombiana dio a conocer que a pesar de que la situación la sorprendió, está acompañada por su familia y sus seres queridos, y se señaló en redes sociales presuntamente a su expareja Jhorman Toloza, con quién vivía Torrex.

“Hoy vuelvo a mi realidad, después de más de tres meses apartada del mundo, descubro tantas cosas que pasaron mientras no estuve, y no creerán mi sorpresa cuando me entero que ya mi vida no es la de antes. Saliendo de La casa de los famosos fui a encontrarme con mi hermosa familia, quiénes me están acompañando en este proceso que estoy viviendo”. Alexa Torrex.

Además, explicó que para ingresar a la vivienda, tuvo que forzar la entrada, y también detalló que se llevaron varias de sus pertenencias, aunque no especificó qué. No obstante, en el video se puede observar paredes pintadas, un lugar desordenado, maquillaje destrozado, etcétera.

“Forzar mi apartamento para entrar, ver que se llevaron mis cosas, desordenado, sucio, destruido, solo les puedo decir que aún estoy procesando todo esto, pero tranquilos, que esto para mí es un nuevo comienzo”, mencionó Alexa Torrex.

Pese a la situación, Torrex dijo que “mi vida ya no es la misma de antes, vendrán cosas mejores”, además, dio las gracias por el apoyo que recibió.

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Alexa Torrex ya tomó acciones legales por el presunto robo a su casa. / Redes sociales

¿Qué dijo el ex de Alexa Torrex tras los presuntos señalamientos de robo?

Alexa Torrex dio a conocer que ya se inició el proceso legal correspondiente para esclarecer los hechos, pues todo se cometió tras la ruptura con su ex Jhorman Toloza, la cual resultó muy polémica por supuestas infidelidades y problemas familiares.

Y es que, en medio de la denuncia, Jhorman Tolzoa habló en entrevista con el programa La corona TV sobre los mensajes obscenos que escribieron en la casa de la influencer y mencionó que “todo eso se quita con agua y con jabón, la verdad, pero qué podemos esperar de una muchacha que hace semejante espectáculo por unos dulces y ustedes se dieron cuenta en televisión nacional”.

“La demanda me parece la tontería más grande, porque en la Fiscalía hay casos más importantes que prestarle atención o darle prioridad a una influencer malcriada a la que solamente se le dañó el maquillaje”, dijo Toloza.

Mientras que, al mismo medio, Alexa Torrex contó que Jhorman Toloza vivió en el apartamento cuando ella estuvo en el reality show, pero tras su salida, él no quiso entregarle las llaves. Hasta el momento no se han dado más detalles del caso, por lo que queda esperar que se esclarezca y las autoridades den a conocer qué fue lo que pasó.

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