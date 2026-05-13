La mansión VIP: Dos excompañeras del reality son captadas dándose beso en la calle y ¿anuncian noviazgo? VIDEO

La mansión VIP finalizó el pasado domingo 10 de mayo, coronando a Sol León como la gran ganadora del reality organizado por HotSpanish. Las consecuencias de los actos de todos y cada uno de los participantes continúa. Ahora, filtran el video de dos mujeres que protagonizaron un gran beso, tras el término del programa. ¿Quiénes son?

¿Quiénes son las exparticipantes de La mansión VIP que se besaron recientemente?

El video que ya es viral es protagonizado por Jessica Sodi y Rocío Sánchez del Río, dos de las exparticipantes de La mansión VIP de hace unas semanas.

En la grabación se observa a ambas acompañadas por sus demás compañeros del reality, quienes reaccionan sorprendidos al tremendo beso que se dan ambas influencers.

En comentarios la cosa es parecida, pues muchos pensaban que era un video hecho con IA, ya que Rocío no participó en polémicas de este tipo mientras participaba en La mansión VIP:



“Jajajaja, Rocío?”,

“Yo pensé que el contenido de Rocío era otro” y,

“Eso Jessica, dalo todo”.

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Jessica Sodi y Rocío Sánchez del Río / Redes sociales

¿Jessica Sodi y Rocío Sánchez del Río confirman relación tras beso?

El reciente reencuentro entre excompañeros de La mansión VIP, se dio gracias a Mazaclan, quien generó nuevo contenido para sus redes sociales, titulado “La vida de rancho”.

Cabe destacar que el beso entre Jessica Sodi y Rocío Sánchez del Río se trató, al parecer, de una dinámica del grupo, por lo que presuntamente no responde a alguna posibilidad de romance o noviazgo.

Ni Jessica, ni Rocío, han hecho comentarios en redes sociales derivados de este reciente video. Lo que sí es verdad, es que se ha generado gran expectativa ante el hecho, llenando plataformas digitales con cientos de comentarios.

¿Confesarán algo?

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¿Quiénes es Rocío Sánchez del Río?

Rocío Sánchez del Río, en 2012, obtuvo el título de Miss Teen Puerto Vallarta

Un año después fue nombrada Reina Intercontinental México 2015 y Primera Dama Intercontinental 2015 durante un concurso realizado en Costa Rica. Además, consiguió el reconocimiento de Miss South Texas.

En 2018 participó en el reality show La venganza de los ex y más tarde se integró a la sexta temporada de Acapulco Shore , transmitido por MTV .

y más tarde se integró a la sexta temporada de . Recientemente recibió la corona de Miss México USA 2025.

En redes sociales mantiene una gran popularidad, acumulando cerca de 1.5 millones de seguidores en Instagram y 1.3 millones en TikTok.

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¿A qué se dedica Jessica Sodi, exintegrante de La mansión VIP?

Jessica Sodi es una influencer y creadora de contenido que comparte en redes sociales videos y publicaciones relacionadas con su estilo de vida, además de ser reconocida por protagonizar diversas polémicas.

Asimismo, Sodi ha participado en la industria del contenido para adultos, colaborando con revistas especializadas de ese tipo y promocionando proyectos junto a otras personalidades del mismo medio.

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