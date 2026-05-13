¿Roger González le “propone matrimonio” a Ismael Zhu en plena alfombra roja? Momento desata rumores: VIDEO

Roger González e Ismael Zhu ‘el Chino’ volvieron a encender el “shippeo” con un momento inesperado: una falsa propuesta de matrimonio en público que hizo explotar redes y revivir teorías sobre su relación.

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¿Roger González e Ismael Zhu son pareja o solo amigos?

La relación entre Roger González e Ismael Zhu ha sido tema constante desde que coincidieron en Venga la alegría, donde su química frente a cámaras dio pie a un fuerte “shippeo” entre fans.

A lo largo de los años, ambos han dejado claro que no mantienen una relación sentimental y que lo suyo es una amistad cercana, incluso fraternal. Sin embargo, sus constantes muestras de cariño en redes sociales, dedicatorias y apariciones juntos han alimentado la conversación.

En 2023, los rumores se intensificaron cuando anunciaron en tono de broma supuestos planes de boda, lo que muchos interpretaron como una confirmación. Aunque después aclararon la situación, el tema nunca desapareció del todo.

Roger González ha abordado también los rumores sobre su vida personal y su orientación sexual con tranquilidad:

“Perfecto, bien. Yo me dedico a esto desde los 11 años. Sé que es parte de esto. La gente habla. Lo mejor de todo esto es tomarlo con mucha gracia y humor”. Roger González

Además, dejó claro que su vida privada la mantiene alejada del ojo público: “Es mi vida privada. Por lo menos, con eso me quedo para mí nada más”.

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¿Roger González le pidió matrimonio a Ismael Zhu en público?

Roger González e Ismael Zhu ‘el Chino’ se convirtieron nuevamente en tendencia luego de protagonizar un momento que dio mucho de qué hablar. Durante la presentación del cortometraje Quédate conmigo, en el que estuvo presente TVNotas, proyecto encabezado por el propio Roger González, ambos conductores fueron captados en una escena que rápidamente se viralizó.

Mientras posaban para las cámaras en la alfombra roja, los fotógrafos pidieron que Roger González e Ismael Zhu se tomaran imágenes juntos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: Roger se hincó frente a ‘el Chino’, simulando una propuesta de matrimonio que dejó sorprendidos a reporteros y asistentes.

El gesto, claramente pensado como una broma, provocó risas inmediatas. Sin embargo, el historial de rumores sobre un posible romance entre ambos hizo que el momento se interpretara de distintas formas en redes sociales. Algunos incluso pidieron que se dieran un beso, a lo que Roger, entre carcajadas, respondió: “me encanta”, mientras evitaba ya seguir el juego.

La reacción del público fue inmediata. Comentarios como:



“¡Vivan los novios!”

“Risa de nervios de ambos”

“Desde Venga la alegría ya andaban” inundaron plataformas digitales.

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¿De qué trata el cortometraje ‘Quédate conmigo’ de Roger González?

Más allá del momento viral con Ismael Zhu, Roger González acudió a la alfombra roja para presentar Quédate conmigo, un cortometraje que marca una nueva etapa en su carrera como creador.

El conductor compartió que este proyecto nació desde una inquietud personal y una profunda reflexión sobre el amor y la familia: “Es una historia de mucho amor. Es la historia de una madre que se arrepiente de tener un distanciamiento con su hijo”.

El también presentador destacó la importancia del tema en el contexto mexicano: “Para nosotros, los mexicanos, es muy importante la familia, la mamá, sobre todo por el Día de las Madres”.

Roger González explicó que escribir y dirigir este cortometraje fue un proceso transformador: “El amor es quedarse, el amor es a veces no ser feliz con la persona que más amas, el amor es a veces perdonar”.

Incluso reveló que el proyecto surgió en un momento difícil de su vida personal:

“No, no, no. Me rompieron el corazón el año pasado. Fueron meses súper difíciles… escribir me ayudó muchísimo a sanar”. Roger González

El conductor aseguró que busca llevar la historia a festivales nacionales e internacionales, explorando una nueva faceta como creador de contenido audiovisual.