¿Roger González y Jessica Díaz se arrepienten tras foto que hizo creer muerta a la actriz? ¡Él hizo petición!

La alarma se encendió en redes sociales y el rumor corrió como pólvora: la actriz de telenovelas Jessica Díaz presuntamente habría muerto a los 34 años. La versión surgió tras una imagen en blanco y negro publicada por Roger González, acompañada de un mensaje que muchos interpretaron como una despedida definitiva. En cuestión de horas, el nombre de la exintegrante de Hoy se volvió tendencia y la preocupación se apoderó de fans y colegas.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Jessica Díaz apareció viva, mientras que Roger González salió a dar la cara para explicar por qué publicó esa fotografía y cómo un proyecto de ficción terminó convertido en uno de los rumores más fuertes del espectáculo en lo que va del año.

Mira: ¿Quién es Jessica Díaz? La actriz de ‘Mentiras, el musical’ que se volvió viral tras rumores de su muerte

¿Murió Jessica Díaz? Así nació el rumor falso que sacudió a la actriz de telenovelas

Todo comenzó a inicios de enero, cuando Roger González publicó una fotografía en blanco y negro junto a la actriz y cantante Jessica Díaz. La imagen iba acompañada de una frase que encendió todas las alertas:

“Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D.” Roger González

Para muchos usuarios, el mensaje no dejaba lugar a dudas. En cuestión de minutos, se comenzó a asegurar que Jessica Díaz había muerto. El impacto fue inmediato y devastador, no solo para el público, sino también para las familias de ambos.

Roger González se defiende: ¿por qué publicó la foto con Jessica Díaz que desató la polémica?

Roger González, exconductor de Venga la alegría, decidió hablar y explicar su versión de los hechos. En entrevista, el conductor y actor aseguró que todo fue sacado de contexto y que jamás imaginó que una publicación relacionada con un proyecto artístico terminaría en un rumor de muerte.

Roger señaló directamente a la forma en la que se replicó la información y confesó que incluso su propia familia se llevó un gran susto, pues algunos pensaron que él también había muerto.

Roger González “Yo estaba editando en mi casa, en tres horas, Jessica me dice ya viste el revuelo que hay en redes sociales, y le dije no estoy haciendo color aquí en la computadora, veo mi celular y sí sacaron que si ella ya estaba muerta o yo estaba muerto y nada, solo era un post del cortometraje de silencio”.

El conductor explicó que la publicación formaba parte de la promoción de un cortometraje de ficción, y que jamás se trató de una despedida real. Aun así, reconoció que el impacto fue mayor de lo que esperaba.

“Para nuestras familias fue un shock ver estas noticias. Fue un susto que se llevaron, pero aquí estamos vivitos y coleando”. Roger González

¿Cuál fue la petición clave de Roger González que ayudó a detener la falsa noticia sobre Jessica Díaz?

Durante la misma entrevista, Jessica Díaz se unió a la conversación y reveló qué fue lo que Roger le pidió tras desatarse la polémica. La actriz fue clara al explicar que, aunque se sintió muy mal, entendió que no hubo mala intención.

“Estoy viva, sentí horrible, pero nunca fue la intención… Él me dijo ‘sal a desmentirlo’”. Jessica Díaz

Esta petición fue clave para frenar el rumor aunque fueron muy criticados en redes sociales.