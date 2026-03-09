Muere actriz de ‘Los cazafantasmas’ a los 65 años tras luchar contra el cáncer, ¿quién fue Jennifer Runyon?

El mundo del espectáculo sigue de luto. A unos días de despedir a Ana Luisa Peluffo, icónica actriz del Cine de Oro mexicano, se confirma la muerte de Jennifer Runyon, quien ganó reconocimiento tras su participación en la película de ‘Los cazafantasmas’, a los 65 años, tras una ardua lucha contra el cáncer. Así fue como la despidieron.

Jennifer Runyon, actriz de Los Cazafantasmas / Redes sociales

¿De qué murió Jennifer Runyon, actriz de ‘Los cazafantasmas’?

El pasado domingo 8 de marzo, la familia de Jennifer Runyon, actriz de ‘Los cazafantasmas’, lanzó un comunicado al medio ‘ABC7’ para confirmar su muerte. En su mensaje, se especifica que la famosa falleció el viernes 6 de marzo, rodeada del cariño de sus seres queridos.

“El pasado viernes falleció nuestra querida Jennifer, tras un largo y arduo viaje que terminó rodeada de su familia. Siempre será recordada por su amor por la vida y su devoción por su familia y amigos. Descansa en paz, nuestra Jenn”, indicaron.

Si bien no dieron muchos detalles sobre su deceso, personas cercanas a ella revelaron que estaba luchando contra el cáncer. No especificaron de qué tipo.

Por su parte, Willie Aames, actor y gran amigo de Runyon, señaló que la enfermedad de la famosa había empeorado en los últimos meses, un hecho que describió como “doloroso” para todos aquellos que convivieron con ella.

“Verla apagarse estos últimos meses fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Aún puedo escuchar su voz con claridad. Nadie podrá llenar el enorme vacío que ha quedado en nuestros corazones”, manifestó Aames.

¿Quién fue Jennifer Runyon, actriz de ‘Los cazafantasmas’?

Jennifer Runyon nació el 1 de abril de 1960. Debutó en el cine a los 20 años con la película ‘To All a Goodnight’, estrenada en 1980. A partir de allí, se ganó la oportunidad de participar en otras producciones de renombre.

Si bien fue la cinta ‘Los Cazafantasma’ la que la llevó a la fama, también estuvo en otros proyectos importantes como:

18 ¡Otra vez!

Calles de la matanza

Beverly Hills, 90210

Charles in charge

Boone

Cuentos de terror

Noche de paz, noche sangrienta 2: Renacimiento

Su última aparición en pantalla fue en 2025, con la cinta ‘Spectral Squad: The Haunting of Sophie Lawson’. Tras esto, la famosa se mantuvo alejada de los medios de comunicación. Y es que cabe destacar que, en su momento, llegó a decir que estaba “semirretirada” de la actuación, pues quería enfocarse en su carrera como profesora.

En cuanto a su vida personal, se sabe que se casó con Todd Corman, un profesor de educación física que trabajó por un tiempo en producción de cine y televisión. Tuvieron dos hijos.

¿Dónde ver ‘Los Cazafantasmas’, película en la que apareció Jennifer Runyon?

‘Los Cazafantasmas’ se considera una de las sagas cinematográficas más famosas de las últimas décadas. Estrenada en 1984 y protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson, la película cuenta la historia de cuatro amigos que investigan y luchan contra los sucesos paranormales en Nueva York.

Tanto la primera cinta como sus secuelas se pueden ver en HBO MAX. Si quieres verla completamente gratis, búscala en la plataforma de Tubi.

