¿Murió Bryan Cranston, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’, a los 70 años? Esto es lo que se sabe

Bryan Cranston, actor principalmente conocido por interpretar a ‘Hal’ en la serie ‘Malcolm el de en medio’, encendió las alarmas tras circular el rumor de que habría fallecido a los 70 años. Esto, a unas cuantas semanas de que se estrene la nueva temporada de ‘Malcolm’. Esto es todo lo que se sabe.

Bryan Cranston, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’ / Redes sociales

¿Por qué se dice que Bryan Cranston, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’, se murió?

Todo se originó a raíz de lo que podría considerarse un malentendido. Y es que, en redes sociales, comenzó a viralizarse una imagen de Bryan Cranston con un fondo de cielo, nubes, un par de palomas blancas y un margen dorado; algo que se suele usar cuando una persona muere.

Lo más alarmante fue la descripción, la cual comenzó con un “última hora”, lo que generó aún más preocupación. Afortunadamente, el texto solo fue para anunciar que recientemente había celebrado su cumpleaños número 70. ¡Es falso que el actor murió!

“ÚLTIMA HORA: BRYAN CRANSTON. El famoso actor cumple hoy 70 años”, se lee. Si bien los fans se dijeron aliviados de que al final todo fuera un “chisme”, admitieron haberse sentido asustados ante la posibilidad de que el actor realmente muriera.

Hasta el momento, el histrión no se ha pronunciado ante estos rumores. Se sabe que no es muy aficionado a las redes sociales. De hecho, su último post data de hace 5 semanas y fue un emotivo mensaje de despedida para Catherine O’Hara, quien falleció a finales de enero de este año.

“Estoy completamente devastado hoy al enterarme del fallecimiento de esta gran dama. Catherine O’Hara era una genial actriz cómica y una hermosa persona. La adoraba. Trabajamos juntos como marido y mujer, creo que tres o cuatro veces... Ya perdí la cuenta. Y luego, justo el año pasado, como rivales en The Studio”, se lee.

¿Cuál es el estado de salud de Bryan Cranston, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’?

Hasta el momento, se desconoce si Bryan Cranston, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’, sufre alguna enfermedad crónica. No obstante, se sabe que a lo largo de su vida ha enfrentado situaciones difíciles.

En su momento, contó que durante la grabación de un capítulo de ‘Malcolm’ se desmayó. Todo ocurrió mientras rodaba el episodio en el que su personaje ‘Hal’ renuncia a su empleo para crear una gran pintura. En una de las escenas, tuvo que ponerse pintura en el cuerpo.

Relató que empezó a sentir vértigo y náuseas. Tras recuperar la consciencia, pudo observar cómo la gente del staff le quitaba la pintura para evitar una intoxicación. Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores.

Por otra parte, en 2020 le detectaron Covid-19. A través de un video para redes sociales, mencionó que había seguido “al pie de la letra” las indicaciones sanitarias, pero que, “de alguna forma”, se contagió, por lo que les aconsejó a sus fans tener cuidado. Tuvo síntomas fuertes como la pérdida del olfato y del gusto. Al final se recuperó sin secuelas.

¿Quién es Bryan Cranston, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’?

Bryan Lee Cranston es un actor, director y productor estadounidense.

El pasado 7 de marzo cumplió 70 años.

Empezó su carrera durante los años 80.

Antes de trabajar en el mundo del espectáculo, trabajó en diversos empleos como mesero y repartidor.

La fama llegó a principios de los 2000 con la serie ‘Malcolm el de en medio’. Con su personaje ‘Hal’, logró ganar tres nominaciones al Emmy.

Estuvo en otras producciones reconocidas como ‘Breaking Bad’, ‘Argo’ y ‘Godzilla’.

