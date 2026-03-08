¿Memo Ochoa en peligro de muerte? Estaría atrapado en Chipre tras los ataques de Irán, revelan

En los últimos días, el mundo se ha visto sacudido por el enfrentamiento armado entre Israel/Estados Unidos e Irán. A través de redes sociales, influencers y celebridades que están cerca de la zona de guerra, como Sol León, han contado su experiencia, asegurando estar viviendo momentos de terror.

Recientemente se reportó que la base militar de Akrotiri, en Chipre, recibió el impacto de un dron de fabricación iraní. En el mundo del entretenimiento la noticia resonó debido a que Memo Ochoa, portero mexicano de futbol, se encuentra en aquel país. Esto es lo que se sabe del atleta.

Memo Ochoa / Redes sociales

¿Por qué Memo Ochoa está en Chipre?

En septiembre de 2025, Memo Ochoa se unió al equipo originario de Chipre, ‘AEL Limassol FC’, como portero. El mexicano optó por seguir activo en el fútbol, con la esperanza de ser convocado para la selección en la Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios especializados en deporte, la residencia en Chipre de Memo queda cerca de la zona que fue atacada recientemente. Se informó que Ochoa tuvo que permanecer encerrado en su hogar como medida preventiva.

Los fans de Ochoa se han sentido preocupados por su estado actual. Y es que, según varios testimonios de residentes locales, “el país ha entrado en modo de emergencia” y “el gobierno prepara a sus ciudadanos para cualquier escenario”.

Se sabe que la embajada mexicana en Israel, Irán y países aledaños les ha recomendado a los compatriotas que se acerquen para gestionar su regreso a la tierra azteca. También se ha pedido que no se viaje a esa zona hasta nuevo aviso.

Memo Ochoa / Redes sociales

¿Qué se sabe de Memo Ochoa?

Hasta el momento, se desconoce el estado actual de Memo Ochoa. Y es que solo se sabe que estaría refugiado en su casa. No ha hecho ninguna publicación en redes sociales desde hace casi una semana.

De hecho, su último post data de hace 4 días aproximadamente y fue una colaboración que hizo con una marca de autos para el próximo mundial, lo que no ha hecho más que acrecentar los rumores sobre cómo estaría realmente.

Ningún miembro de la selección mexicana ni el director técnico, Javier Aguirre, ha mencionado nada sobre él. Muchos esperan que el futbolista esté bien y pueda ser convocado para la próxima Copa del Mundo.

Cabe destacar que se desconoce quién estará en el equipo nacional como portero. Se cree que el lugar estaría ocupado por Luis Ángel Malagón o el “Tala” Rangel. Sin embargo, no hay nada confirmado.

¿Quién es Memo Ochoa, portero mexicano que estaría atrapado en Chipre?

Francisco Guillermo Ochoa Magaña, mejor conocido como Memo Ochoa,

Actualmente tiene 40 años.

Ha jugado en diversos equipos a lo largo de su carrera, tanto nacionales como internacionales, como el Club América y Málaga CF.

Ha estado en cuatro mundiales: 2006, 2014, 2018 y 2022.

Es uno de los porteros mexicanos con más mundiales disputados .

. Tiene tres hijos y actualmente está casado con Karla Mora.

