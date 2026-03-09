Reportan tiroteo en la mansión de Rihanna en Los Ángeles, ¿murió? Esto es todo lo que se sabe

Rihanna encendió las alarmas tras reportarse un ataque armado en su residencia de Los Ángeles. Según lo informado hasta ahora, la cantante se encontraba en el lugar de los hechos. ¿Salió herida? Esto es todo lo que se sabe.

Rihanna / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Rihanna tras el ataque armado en su residencia de Los Ángeles?

De acuerdo con información del medio TMZ, una mujer disparó en al menos 10 ocasiones contra la casa de Rihanna en Los Ángeles. La celebridad se encontraba en su residencia, pero afortunadamente no sufrió ningún tipo de daño. Se desconoce si su esposo, A$AP Rocky, o sus hijos estaban con ella.

La sospechosa de 30 años fue arrestada mientras intentaba escapar de la escena. No se sabe cuál fue el motivo del ataque, pero ya se ha comenzado una investigación para esclarecer los hechos.

“La estrella del pop se encontraba en su mansión en el área de Los Ángeles cuando una mujer abrió fuego y disparó varias veces contra la propiedad. La sospechosa, una mujer de 30 años, ya fue arrestada por las autoridades. Hasta el momento no se han reportado heridos”, se reportó.

Según el portal noticioso, se intentó contactar a los representantes de la intérprete de ‘Diamonds’. No obstante, han evitado dar declaraciones sobre el incidente. Se cree que el hermetismo se debe a que no quieren afectar las investigaciones pertinentes.

Cabe destacar que, hasta el momento, la famosa o su pareja no ha querido hablar sobre el asunto. En tanto que los fans han llenado las redes sociales de mensajes preguntando por su estado de salud.

Rihanna / Redes sociales

¿Qué se sabe de Rihanna tras el tiroteo en su casa?

Pese a que no se han reportado heridos, la gente sigue muy preocupada por el estado de salud de Rihanna tras el tiroteo reportado en su casa. Y es que la celebridad se ha mantenido lejos del ojo público en los últimos días.

Tan solo su último post en redes sociales data de finales de febrero y es un video de ella usando un perfume de una prestigiosa marca: “Me encanta lo intenso”, se lee en la descripción.

Dicha publicación también se llenó de comentarios en los que sus fans le cuestionaban cómo se encontraban ella y su familia. La celebridad no ha contestado a los pedidos de los internautas, lo que ha generado todo tipo de teorías en redes sociales.

Algunos han especulado que la famosa realmente fue lastimada durante el ataque y los medios prefieren mantenerlo oculto. No obstante, hasta ahora no hay declaraciones oficiales.

¿Quién es Rihanna?

Robyn Rihanna Fenty, mejor conocida solo como Rihanna es una cantante, actriz y diseñadora estadounidense.

Actualmente tiene 38 años.

Su debut artístico fue en 2005 y algunos de sus mayores éxitos han sido: ‘Umbrella’, ‘Replay’ y ‘Diamonds’.

Está en una relación con el rapero A$AP Rocky , con quien tiene tres hijos.

Actuó en la cinta 'Ocean's 8'.

Actuó en el ‘Super Bowl’ de 2023.

