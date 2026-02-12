Pepe Aguilar rompe el silencio tras presunto ataque al convoy de Nodal y Ángela Aguilar: “Momentos difíciles”

Hace unas horas se reportó una agresión armada contra un convoy en el que presuntamente se trasladaban Christian Nodal y Ángela Aguilar mientras circulaban por el municipio de Villanueva, en Zacatecas. El hecho encendió las alarmas en redes sociales, donde comenzaron a circular versiones de un posible ataque directo contra la familia Aguilar.

De acuerdo con los primeros reportes, la caravana se dirigía hacia la Ciudad de México cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego a la altura de la comunidad de Tayahua.

Aunque la noticia se viralizó rápidamente y algunos mensajes insinuaban que los cantantes habían sido blanco del atentado, horas más tarde Pepe Aguilar rompió el silencio sobre el ataque.

Familia Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el presunto ataque contra Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Fue Pepe Aguilar quien decidió poner freno a los rumores con un comunicado público. El intérprete explicó que ni él ni sus seres queridos resultaron heridos y que la situación fue distinta a como se manejó inicialmente.

El cantante aseguró que se encuentra en la Ciudad de México y que su familia está fuera de peligro. Además, precisó que el incidente ocurrió en una zona cercana al rancho familiar, donde actualmente se desarrolla un operativo de seguridad por parte de autoridades estatales.

“Contrario a lo que muchos medios están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó.

También negó que la agresión estuviera dirigida específicamente contra su hija Ángela o contra su entorno cercano.

Agregó: “En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento.Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, finalizó.

¿Qué dijeron Christian Nodal y Ángela Aguilar tras el presunto ataque a su convoy?

La más reciente actividad en Instagram de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue hace aproximadamente tres horas. El intérprete publicó una imagen frente al espejo, mientras que la cantante compartió un video acompañada de “Gordo”, la mascota familiar.

Desde entonces, ninguno ha vuelto a subir contenido. Se espera que en las próximas horas puedan pronunciarse y ofrecer alguna aclaración sobre lo ocurrido o bien compartan el mismo comunicado que lanzó Pepe Aguilar.

Por su parte, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, publicó hace cuatro horas que se encontraba en un rancho cercano a la Ciudad de México, detalle que ha llevado a muchos a pensar que no habría estado presente durante el supuesto incidente.