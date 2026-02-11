¿Christian Nodal vs. sus papás por Ángela Aguilar? Ya no los sigue en redes y reportan: “Está secuestrado”

Un nuevo escándalo se cierne en la vida de Christian Nodal. Y es que ahora se ventila que habría dejado de seguir a sus padres, don Jaime González y Cristy Nodal, supuestamente, por culpa de la dinastía Aguilar, principalmente de su esposa, Ángela.

Familia de Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Christian Nodal y sus papás?

Muchos ya sospechaban de un distanciamiento familiar tras confirmarse que los abogados de Christian Nodal habían renunciado al caso por la demanda de Universal Music, pero seguirían representando a don Jaime y doña Cristy.

Aunque en un principio se especuló que podría ser una “estrategia legal”, las alarmas se encendieron cuando se filtró que el cantante había dejado de seguir a sus papás en redes, lo que para muchos fue una señal de que las cosas entre ellos están mal.

Y es que esta no es la primera vez que se menciona que los papás de Nodal y el artista ya no tienen una buena relación. En su momento, el periodista Javier Ceriani señaló que, presuntamente, Jaime y Cristy apoyaban a Cazzu, exnovia de Christian y madre de su nieta.

Según Ceriani, los papás no estuvieron de acuerdo con toda la polémica que se suscitó tras la ruptura. Aparentemente, los señores se han mantenido en contacto constante con la argentina para poder ver y convivir con su nieta.

Presuntamente, esto habría molestado al intérprete de ‘Adiós amor’ y ha optado por unirse más a la familia Aguilar. Cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones al respecto de este asunto.

Christian Nodal y Cazzu / Redes sociales

¿Cómo sería la relación actual entre Christian Nodal y sus papás?

Durante una emisión reciente de su canal de YouTube, Javier Ceriani contó la razón detrás de la supuesta “ruptura familiar” entre Christian Nodal y sus papás. De acuerdo con el periodista, presuntamente, el cantante estaría “secuestrado” por la dinastía Aguilar.

“Jaime y Cristy quieren a Cazzu, quieren a (su nieta), quieren lo mejor para su hijo, pero su hijo está secuestrado por los Aguilar y está muy mal. Lo tienen agarrado de los hu… Algo pasó que Christian empezó a separarse de sus padres. Le debe a Jaime, ¿por qué esta ruptura? Viene por Ángela Aguilar” Javier Ceriani

Ceriani reportó que, supuestamente, los padres de Nodal consideran que Ángela “lo arruinó todo”, no solo en el ámbito personal, sino en el profesional.

“Nodal dejó de seguir a sus padres y esto es grave porque no son dos adolescentes peleando. Aquí hay una alianza millonaria que empieza a romperse. Nodal está atrapado con su padre por 10 años más”, expresó.

El periodista terminó el tema mostrando que los papás del cantante sí siguen a Cazzu en redes sociales, lo que demostraría, al menos en apariencia, que están de su lado.

¿Los papás de Christian Nodal tienen problemas con Pepe Aguilar?

Al menos de manera pública, no se ha mostrado que los padres de Nodal y Pepe Aguilar tengan algún tipo de problema. No obstante, en su momento, Javier Ceriani informó que, presuntamente, don Jaime estuvo a punto de darle un tiro a Pepe en una pelea familiar.

Supuestamente, el papá del cantante sacó un arma para amenazar a Pepe después de que este le dijera “enano”, siendo esta la razón por la que no son cercanos.

“Jaime salió al auto que estaba en el parqueo del rancho de Pepe Aguilar a buscar una bala para atravesársela en la cabezota a Pepe Aguilar. Los guaruras de Nodal y del señor Jaime lo detuvieron”, reveló.

Cabe mencionar que tampoco hay confirmación oficial de esto, por lo que esto sigue siendo mera especulación.

