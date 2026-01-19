¿Christian Nodal trata mal a Ángela Aguilar? Lo tachan de “grosero” tras polémico gesto: ¿Qué hizo? VIDEO

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio de 2024, ambos se han mantenido bajo las críticas constantes tanto de periodistas, como de las redes sociales. La más reciente polémica surgió a raíz de un video que se viralizó durante la fiesta de cumpleaños del cantante, donde usuarios aseguran que tuvo un gesto grosero e incómodo hacia su esposa. ¿Maltrata a su esposa?

Nodal / Redes sociales

¿Por qué la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido criticada?

El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido motivo de controversia desde su anuncio. Para muchos usuarios, la relación inició en medio de un manejo de crisis poco claro, especialmente tras la ruptura del cantante con la rapera argentina Cazzu, madre de su hija.

A pesar de que el próximo 24 de julio cumplirán dos años de casados, el rechazo de una parte del público no ha disminuido. Todo parece haber empeorado tras la entrevista que Christian Nodal le dio a Adela Micha, y que en un intento de “limpiar” su imagen, terminó sucediendo lo contrario.

En dicho momento, el cantante de “Botella tras botella” reveló que terminó su relación con Cazzu, comenzó a salir con Ángela y se casó con esta última, en un lapso de tres semanas, motivo por el que se ganó las críticas de internautas.

Fue precisamente durante una de las noches de celebración por el cumpleaños 27 de Christian Nodal, cuando se dio el momento que encendió las redes sociales y provocó miles de comentarios por una presunta “grosería” del cantante.

Te puede interesar: Christian Nodal ¡despreciaría a sus papás! Los excluye de la lista de la gente que lo quiere, VIDEO

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué tacharon de “grosero” a Christian Nodal con Ángela Aguilar en su cumpleaños?

En un video que ya se hizo viral se observa a Ángela Aguilar acercarse a Christian Nodal mientras él convivía con amigos. La cantante le pide que le ofrezca un shot, tal como lo hacía con los demás invitados. Sin embargo, la respuesta de Nodal fue lo que generó indignación: “ Se acabó, se acabó ”, dijo el cantante.

Ángela, por su parte, optó por sonreír y fingir que nada había ocurrido, un gesto que muchos interpretaron como incomodidad o resignación. De inmediato, usuarios en redes sociales reaccionaron con comentarios:



“A veces me da lástima, pero recuerdo todo lo que dicho y se me pasa”,

“Ángela no eres la violinista. Pasaron segundos y ni le dio”,

“Él disfrutando de su fiesta con todos. Pero el Amor ni se nota” y,

“Ángela le pide y el la ignora.”

El vídeo aún sigue acumulando cientos de comentarios en los que la gran mayoría siguen criticando a la pareja y aumentando la imagen negativa sobre ellos.

Lee: Nodal furioso con la violinista señalada como su presunta amante por “ventilar” supuesto romance, reportan

¿Cómo surgió el rumor sobre una posible infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar con su violinista?

Uno de los comentarios más repetidos del vídeo, hechos por internautas, mencionan a Esmeralda Camacho (violinista de Christian Nodal), quien en meses recientes también se ha unido a la polémica.

Todo comenzó cuando Ángela Aguilar estuvo presente en uno de los conciertos de su esposo, Christian Nodal. La hija de Pepe Aguilar acompañó al escenario a Christian, y una cámara notó el gesto de la violinista, quien parecía sorprendida y muchos comenzaron con conjeturas sobre una presunta infidelidad.

Con un gran trabajo de las redes sociales, se encontraron más momentos compartidos por Esmeralda y Christian. En uno de ellos, el intérprete mexicano le daba un shot de alcohol a ella y las redes aseguran que existía algún vínculo entre ellos más allá de lo amistoso.

Con este reciente vídeo, muchos compararon el actuar de Nodal con Ángela y el que tuvo con su violinista. Aunque esto nunca ha sido confirmado, las especulaciones hechas por los propios internautas continúan creciendo. ¿Será?

Tal vez te interese: Violinista de Nodal canta canción e internautas aseguran ¡es dedicada al esposo de Ángela Aguilar!