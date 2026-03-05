Mientras Amanda Miguel desprecia a Ángela Aguilar, Alejandro Fernández si quiere trabajar con Cazzu

En medio de la polémica entre Cazzu y Christian Nodal, el éxito de la argentina crece como la espuma, de hecho hace poco se especuló que ‘la jefa’ ya planeaba colaboración nada más y nada menos que con el Alejandro Fernández, esto luego de Cazzu compartió en sus historias de Instagram un fragmento en el que aparece cantando y bailando temas emblemáticos del Potrillo.

Tras varias especulaciones, ‘el Potrillo’ rompe el silencio y habla de este presunto dueto con la cantante argentina.

Alejandro Fernández

¿Por qué se habla de un posible dueto entre Alejandro Fernández y Cazzu?

Las versiones sobre una colaboración musical entre Alejandro Fernández y Cazzu comenzaron a circular luego de que se hicieran virales varios videos en los que la cantante argentina aparece disfrutando, cantando y bailando temas del “Potrillo”, como “Te quiero, te quiero” y “Procuro olvidarte”.

Las imágenes fueron compartidas inicialmente por el productor Nico Cotton y rápidamente despertaron la curiosidad de los fans, quienes interpretaron el momento como una posible señal de acercamiento artístico.

A esto se sumaron comentarios de algunos periodistas de espectáculos, como Javier Ceriani, quien afirmó que hay altas probabilidades —incluso habló de un 90%— de que la colaboración llegue a concretarse. Según estas versiones, la industria musical estaría atenta a este posible proyecto, que podría permitirle a Alejandro Fernández acercarse a un público más joven, mientras que Cazzu fortalecería su incursión en el regional mexicano

¿Alejandro Fernández confirma colaboración con Cazzu?

Aunque muchos creían que ya era un hecho esta colaboración, Alejandro Fernández asegura que Cazzu no lo ha buscado, pero a diferencia de Amanda Miguel quien asegura no le llama la atención la voz de Ángela Aguilar, a ‘el Potrillo’ si le gustaría colaborar con la argentina.

“No he platicado con ella, ni se ha acercado nadie de su equipo para platicar de eso”. confirmó al medio Diálogo noticias. Eso sí se mostró accesible a la posibilidad de cantar junto a ella: “Pero encantado, me gusta, yo estoy abierto para cualquier cosa”. Alejandro Fernández

Las declaraciones se viralizaron rapidamente pues siempre se ha especulado una presunta rivalidad entre la dinastía Águilar y los Fernández, quienes encabezane el genero regional mexicano.

El cantante mexicano Alejandro Fernández sorprendió al declarar que no descarta la posibilidad de realizar un dueto con Cazzu. Aunque no confirmó que existan conversaciones formales, dejó claro que estaría abierto a colaborar si se presenta la oportunidad. Sus palabras encendieron las redes y despertaron la curiosidad de los fans, que ya imaginan cómo sonaría esta inesperada combinación musical. y sería un nuevo tema que daría mucho éxito ya que ambos artistas tienen mucho talento

¿Existe realmente una enemistad entre los Aguilar y los Fernández?

La supuesta rivalidad entre ambas dinastías no es nueva. A lo largo de las últimas décadas, el público ha comparado la trayectoria de Vicente Fernández y Antonio Aguilar, así como el impacto de sus descendientes en el regional mexicano. Sin embargo, las propias familias han aclarado en varias ocasiones que la competencia existe únicamente en el terreno musical.

En febrero pasado, durante una charla con el músico y creador de contenido Javier Paniagua, Pepe Aguilar habló sobre la percepción de mala relación con los Fernández. Señaló que solo hay competencia profesional, como ocurre con cualquier artista, pero que no existe animadversión personal. Indicó también que en épocas pasadas sí hubo una competencia marcada entre sus padres, pero en términos estrictamente laborales.

El cantante recalcó que Alejandro Fernández representa un referente dentro del género y que el lanzamiento de sus discos es para él un impulso para trabajar más fuerte. También mencionó que, según le han contado, la motivación es mutua entre ambas partes.

