Amanda Miguel rechaza cantar con Ángela Aguilar y revela con quién sí quiere colaborar: “No me llama”, VIDEO

La cantante argentina Amanda Miguel volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de declarar abiertamente que no contempla una colaboración con Ángela Aguilar. En entrevista para el programa De primera mano, la intérprete fue cuestionada sobre la posibilidad de compartir escenario o grabar un tema con la representante del regional mexicano y respondió de forma directa.

Amanda Miguel / Redes sociales

¿Qué dijo Amanda Miguel sobre colaborar con Ángela Aguilar?

Durante su participación en De primera mano, Amanda Miguel habló sobre el talento femenino en la música. En ese contexto, al ser cuestionada directamente sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar, respondió:

“No me llama la atención su voz”. Amanda Miguel

La intérprete de “Castillos” también comentó que ha estudiado música y que presta atención tanto a la técnica como al mensaje que proyectan los artistas. Señaló que observa la integridad y lo que transmiten en sus composiciones y presentaciones.

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

Estas declaraciones se dan meses después de que circulara en redes sociales un video en el que supuestamente se veía a Ángela Aguilar intentando subir al escenario junto a Amanda Miguel, material que posteriormente fue desmentido. En aquella ocasión, la situación generó especulación sobre una posible diferencia entre ambas cantantes.

@cristuzo13 Amanda Miguel... Belinda si canta y lo hace muy bien, Angela Aguilar no me llama la atención su voz. ♬ sonido original - Así las cosas

¿Con qué artistas sí quiere colaborar Amanda Miguel?

En la misma entrevista y en conferencias recientes, Amanda Miguel mencionó a varias intérpretes con las que sí consideraría trabajar. Entre ellas destacó a Belinda, a quien reconoció por interpretar uno de sus temas para la serie Mentiras.

Sobre Karol G, expresó que le gusta lo que escribe y el mensaje que transmite en su música. Señaló que no sólo observa la voz, sino también la propuesta artística integral de cada cantante.

“No hay mucho, tampoco así que digas ‘como abundan las voces y los artistas’. Hay otros, como Belinda que canta mi canción en el tono original… Yo he estudiado musica a mí nadie me va a engañar. Hay talento, por ejemplo Karol G me encanta lo que escribe, su música, es el mensaje… también observo el mensaje de los artistas, no importa la voz que tenga, me gusta su integridad, lo que ella transmite.” Amanda Miguel

En el caso de Cazzu, durante una conferencia realizada en febrero pasado en el marco de su gira “El me mintió World Tour”, Amanda Miguel habló sobre la trapera argentina y manifestó su interés en realizar algún proyecto conjunto en el futuro. En esa ocasión destacó su presencia escénica y su fuerza como artista.

De esta manera, la cantante dejó claro que su próximo proyecto podría incluir colaboraciones con figuras del pop, el urbano o el trap, siempre que la propuesta encaje con su visión musical.

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer.... Me gustaría hacer algo con ella, a lo mejor algún día” Amanda Miguel

Amanda Miguel / Captura de pantalla

¿En qué proyecto trabaja actualmente Amanda Miguel?

Amanda Miguel se encuentra enfocada en su gira internacional titulada “El me mintió World Tour”, con la que ha recorrido distintos escenarios dentro y fuera de México. Paralelamente, ha adelantado que prepara un nuevo proyecto musical en el que busca integrar talento femenino de distintas generaciones.

La cantante, reconocida por una trayectoria consolidada en la balada y el pop, ha señalado que está abierta a explorar otros géneros, siempre que exista afinidad artística. En ese sentido, ha reiterado que la colaboración debe responder a una conexión musical y conceptual.

Hasta el momento, no se han anunciado oficialmente los nombres que formarán parte de este nuevo material. Sin embargo, sus recientes declaraciones permiten anticipar que figuras como Belinda, Karol G o Cazzu podrían estar dentro de las posibilidades.

