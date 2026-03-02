¿Cazzu perdonó y olvidó? Este fue su gesto a los logros de Ángela Aguilar que desató polémica en redes ¿Tregua?

Un detalle que parecía insignificante volvió a encender el drama entre Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal. La imagen que resurgió parecía reciente pero la historia detrás guarda un giro que nadie vio venir. ¿Ya dejaron atrás las riñas?

Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cazzu le dio “like” a Ángela Aguilar y ya la perdonó tras su historia con Christian Nodal?

La pregunta explotó en X (antes Twitter) e Instagram: ¿Cazzu perdonó a Ángela Aguilar? Todo comenzó cuando usuarios notaron un “me gusta” de la trapera argentina en una fotografía donde Ángela aparece tomada de la mano y abrazada de Alicia Keys, imagen que fue celebrada como un logro internacional para la hija de Pepe Aguilar.

El gesto parecía reciente. El algoritmo mostró la publicación como si fuera nueva, lo que desató teorías inmediatas: ¿limaron asperezas?, ¿ya no hay rencor por Christian Nodal?, ¿hay reconciliación silenciosa?

Sin embargo, la verdad es menos dramática… aunque igual de interesante.

La fotografía en cuestión fue publicada originalmente el 22 de mayo de 2023. Es decir, en una etapa en la que Cazzu y Christian Nodal todavía eran pareja. La imagen fue archivada y recientemente reactivada el lunes 2 de marzo, lo que hizo que el sistema la posicionara como contenido “nuevo”.

Ese “like” viral no es reciente. Data de cuando la relación entre Cazzu y Nodal seguía firme.

Aquí entra el factor digital. Cuando una publicación antigua se archiva y luego se vuelve a activar, Instagram puede mostrarla como reciente en algunos feeds. Eso fue lo que ocurrió.

¿Cuándo terminaron Cazzu y Christian Nodal y por qué sigue la polémica?

Para entender por qué un “like” genera tanto ruido, hay que recordar la línea de tiempo.

Cazzu y Christian Nodal anunciaron oficialmente el fin de su relación el 23 de mayo de 2024. Sin embargo, el propio cantante reveló después que la ruptura definitiva ocurrió el 8 de mayo de 2024, tras varios intentos por salvar la relación.

La separación se dio meses después del nacimiento de su hija, lo que añadió una carga emocional y mediática importante al rompimiento. Desde entonces, cada movimiento de ambos ha sido analizado con lupa.

Además, el escándalo que se detonó tras la canción Rosita de Rauw Alejandro avivó teorías y comentarios cruzados que mantuvieron viva la conversación pública.

Por eso, cualquier interacción, aunque sea antigua, entre Cazzu y Ángela Aguilar se interpreta bajo la sombra de esa historia reciente.

Cazzu enfrenta a Nodal antes de cantar Inti, dejando claro su sentir sobre la situación. / Foto: Redes sociales

¿Hay reconciliación entre Cazzu y Ángela Aguilar o solo fue una confusión?

Hasta ahora no existe declaración pública que indique que Cazzu y Ángela Aguilar tengan una relación cercana o una amistad.

Tampoco hay evidencia de conflicto directo entre ellas más allá de las especulaciones del público. Cazzu ha declarado que no tiene un conflicto personal directo con Ángela Aguilar, buscando poner fin a las especulaciones sobre su separación de Christian Nodal.