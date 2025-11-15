¿Fan humilló a Ángela Aguilar al pedirle autógrafo con C de Cazzu? VIDEO

Ángela Aguilar arrancó su gira “Libre corazón tour 2025” en Texas, donde se mostró más cercana y relajada con su público. Pese al apoyo de sus fans y las críticas que ha enfrentado por su matrimonio con Christian Nodal, la cantante brilló en el escenario y sorprendió al invitar a sus seguidores a su boda, prevista para el próximo mes de mayo.

Ahora circula en redes un video en el que una mujer le pide un autógrafo a la actual esposa de Christian Nodal, pero supuestamente menciona a Cazzu. La duda que muchos se hicieron fue: ¿realmente ocurrió este momento bochornoso para la intérprete de “Abrázame”?

Ángela Aguilar

¿Por qué una fan de Ángela Aguilar le mencionó a Cazzu?

El video se volvió tendencia rápidamente. En las imágenes se observa a una mujer pidiéndole un autógrafo a Ángela Aguilar y, ante la confusión de la cantante al no escuchar bien, la fan termina mencionando el nombre de la ex pareja de Christian Nodal —Cazzu— para indicarle que su nombre inicia con “C”.

Según se aprecia en el clip, la joven presuntamente le dice “Cazzu” de manera inesperada. Esto ocurre cuando Ángela le pregunta cómo se escribe su nombre, si con “C” o con “S”, y la mujer responde: “Con C de Cazzu”.

La reacción de Ángela Aguilar fue inmediata: puso una cara de sorpresa e incomodidad mientras continuaba firmando, luciendo visiblemente apenada por la situación.

“Ni Judas se atrevió a tanto”

“En su cara, se le borró la sonrisa”

“A partir de hoy diremos C de Cazzu en todos lados”.

Ángela Aguilar

¿Fan de Ángela Aguilar realmente le mencionó a Cazzu?

Lo cierto es que el audio no tiene gran calidad y es un tanto confuso, pues también parece decir “Con C de casa”, sin embargo en redes redes muchos internautas se burlaron de la aparente respuesta de la fan de Ángela Aguilar con la cual le recordaría a la ex de su esposo Christian Nodal.

Una chica identificada en Tiktok como Cami escribió en un comentario del video que se volvió viral: “Quiero aclarar que fui yo la que dijo eso. Pero dice con C de casa. Lo tomaron a mal jamás diría Cazzu”.

Aunque no está confirmado, quien subió este video a las redes sociales, con este mensaje podría quedar descartado el que una fan haya mencionado a Cazzu a la hora de pedirle su autógrafo.

De momento Ángela Aguilar se mantiene enfocada en su gira. Presentará “Libre corazón tour” en Estados Unidos durante noviembre y diciembre de 2025, con funciones destacadas en San Antonio, Houston, Oklahoma City, Tucson, El Paso, Los Ángeles, Las Vegas, entre otras ciudades. De momento no ha revelado fechas para México.

