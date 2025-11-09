Ángela Aguilar sorprende en su gira a fan y desata burlas en TikTok por comentario viral: “Somos peloncitas”
Durante el arranque de su gira Libre corazón tour 2025 en Dallas, Ángela Aguilar protagonizó un momento que se viralizó en redes al referirse a sí misma como “peloncita”.
Ángela Aguilar inició oficialmente su Libre corazón tour 2025 la noche del 6 de noviembre en Dallas, Texas, en medio de grandes expectativas y aún arrastrando la conversación digital generada por su relación con Christian Nodal. Durante el arranque de su gira, uno de los momentos que más destacó no fue parte de su repertorio musical, sino una interacción con una fan que rápidamente se viralizó en redes sociales.
¿Qué pasó con el comentario de “peloncitas” durante el show de Ángela Aguilar?
Mientras interpretaba una de sus canciones durante su Libre corazón tour, Ángela Aguilar observó a una niña entre el público y la felicitó por su cumpleaños. El momento quedó registrado en varios videos compartidos en TikTok, donde se escucha a la cantante decir:
“Estaba cantando ahorita y vi un cartel de una niña que hoy es su cumpleaños, párate para que te vean. Dallas, deséenle un feliz cumpleaños. Ay, te cortaste el pelo como yo, ya las dos somos peloncitas (...) gracias, mi amor, feliz cumpleaños, gracias por estar aquí”.
Tras la interacción, el público reaccionó con aplausos, mientras la artista aprovechaba para destacar la presencia infantil:
“Hay muchos niños en el show, me encanta que disfruten de la música mexicana, me encanta que este sea un show para niños, para grandes”.
Usuarios en redes retomaron el apodo, relacionándolo con los comentarios que han circulado desde que Ángela mantiene una relación con Christian Nodal, situación que ha provocado críticas constantes hacia su imagen y vida personal durante meses.
@chismecito124 Ya somos dos Peloncitos dice Angela Aguilar👏🏻👏🏻😂😂❤️❤️#AngelaAguilar #cantante #mexicana #tourlibrecorazon #quenadieapaguetuvoz ♬ sonido original - Chismecito
¿Por qué llaman “pelona” a Ángela Aguilar en redes sociales?
El apodo surgió entre internautas después de que Ángela Aguilar apareciera con un cambio de look y comenzara su relación con Christian Nodal. Desde entonces, el término se empleó en comentarios, memes y debates en redes sociales, principalmente para burlarse de la artista.
Aunque la escena en Dallas aparentaba ser tierna y espontánea, el uso de la palabra llamó la atención debido a su carga previa en redes. Videos publicados en plataformas digitales muestran que la intérprete también utilizó el apodo para referirse a una fan que se encontraba cerca del escenario, lo que contribuyó a que el momento continuara viralizándose.
¿Cuáles son las próximas fechas del “Libre corazón tour 2025” de Ángela Aguilar?
A pesar de las reacciones encontradas en redes, Ángela Aguilar continúa con el calendario programado de su gira Libre corazón tour por Estados Unidos. Entre sus próximas fechas se encuentran presentaciones confirmadas en ciudades como:
- San Antonio
- Houston
- Tucson
- El Paso
- Los Ángeles
- San José
- San Diego
- Las Vegas
El arranque del tour también generó conversación en torno a la asistencia del público, vestuario, escenografía y la respuesta de los asistentes a su primer show como solista en esta etapa. En redes circularon imágenes de butacas vacías, mientras que otros fans aseguraron que el espectáculo ofreció un enfoque teatral y accesible para familias.
