Ángela Aguilar estalla en redes antes de su gira y dice: “Mi lugar seguro se convirtió en batalla”

En medio de todas las polémicas de Christian Nodal y Ángela Aguilar, la cantante tomó sus redes sociales para compartir un mensaje que llamó la atención de sus seguidores previo al inicio de su gira en Estados Unidos.

A través de un breve video difundido en sus historias de Instagram, la intérprete habló de los cambios y la presión que ha enfrentado en los últimos meses. Su publicación desató reacciones de todo tipo. ¡Te contamos todo!

Ángela Aguilar, Christian Nodal y el Gordo Aguilar / Instagram

¿Qué dijo Ángela Aguilar en su mensaje previo a su gira ‘Libre corazón tour’?

En el video compartido en sus historias de Instagram, la cantante Ángela Aguilar, la cantante sorprendió al expresar:

“Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía la única opción. Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy”. Ángela Aguilar

Estas palabras se acompañaron de visuales de presentaciones anteriores y momentos de preparación, enfatizando el proceso emocional que atraviesa la joven artista.

La publicación está relacionada con el arranque de su gira por Estados Unidos, un proyecto que originalmente incluía diecisiete presentaciones. Desde un inicio, la cantante anunció que una parte de las ganancias estaría destinada a apoyar comunidades migrantes, lo que generó interés entre sus seguidores dentro y fuera del país. Sin embargo, los cambios en el itinerario sorprendieron al público, ya que no se detallaron las razones detrás de esas modificaciones.

Los internautas reaccionaron rápidamente al material difundido, interpretando el mensaje como una respuesta indirecta a las críticas que la rodean en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que el contenido apuntaba a un proceso interno de preparación, mientras otros cuestionaron la necesidad de exponer estos momentos personales al público digital.

¿Por qué se reprogramaron las fechas de su gira en Estados Unidos de Ángela Aguilar?

Durante el mes de septiembre, sin previo aviso detallado, la empresa encargada de la venta de boletos para los conciertos de Ángela Aguilar anunció la cancelación de algunos eventos y la reprogramación de fechas hacia noviembre. Tras el ajuste, el arranque oficial del “Libre corazón tour” quedó confirmado para el jueves 6 de noviembre en la ciudad de Dallas.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su equipo han confirmado los motivos que llevaron a este cambio repentino. De manera oficial, únicamente se informó que la decisión fue tomada por el responsable del espectáculo. Las nuevas fechas fueron difundidas posteriormente en plataformas oficiales, especificando modificaciones en ciudades clave del recorrido.

Este tipo de ajustes ya ha ocurrido en giras de otros artistas dentro de la industria, por lo que los seguidores permanecen atentos a nuevos comunicados por parte de la producción. Mientras tanto, la cantante continúa compartiendo contenido relacionado con ensayos y preparativos.

Ángela Aguilar Libre Corazón tour / Redes sociales y canva

¿Por qué el video de Ángela Aguilar sobre ‘Libre corazón tour’ fue tan polémico?

El video que Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram generó polémica debido al mensaje emocional que la cantante dirigió antes del inicio de su gira “Libre corazón” por Estados Unidos. Sin embargo, la reacción en redes sociales fue inmediata y no del todo buena. En plataformas como TikTok donde se resubió el video de las historias de Ángela, se recopilaron comentarios que reflejan distintas posturas. Entre algunos mensajes se leía: “



No nos ofrezcas nada”,

“Pero qué necesidad de seguir saliendo al público”,

“A ella no le interesa el público”,

“Ahora sí muy humilde”,

“No, gracias”, y “

Solo quedan los recuerdos”.

Este tipo de respuestas surge en medio de una conversación más amplia sobre la imagen pública de la cantante. En semanas anteriores, usuarios han pedido reportar uno de sus lanzamientos musicales, relacionado con la polémica por el tema “La gata bajo la lluvia”, lo que ha generado debate entre fanáticos y detractores.

Aun así, otros sectores de su audiencia han mostrado apoyo a la artista, destacando la evolución de su carrera y la continuidad de sus proyectos musicales. En mayo de 2025, Ángela Aguilar estrenó su cuarto álbum de estudio, compuesto por doce temas. Dentro de él destacan sencillos señalados por generar polémica, como “El Equivocado”, vinculado públicamente con su relación sentimental con Christian Nodal, y “No quiero hablar”, colaboración con Marc Anthony.

