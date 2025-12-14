Posada con piñata de Ángela Aguilar se hace viral y crea debate en redes sociales, ¿karma o bullying?

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen siendo una de las parejas más criticadas del medio artístico. Pese a que ya pasó más de un año desde su boda civil, la gente sigue viendo con malos ojos su relación, pues muchos consideran que inició como una “infidelidad” a Cazzu, ex del cantante y madre de su hija.

No obstante, quien ha recibido mayor “hate” ha sido la propia Ángela Aguilar. Desde memes hasta burlas sobre su físico y forma de cantar. Incluso, recientemente se viralizó una posada en la que usaron una piñata con su cara, algo que desató todo un debate en redes sociales.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Ángela Aguilar recibe críticas en redes sociales?

Desde antes de que comenzara una relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar ya era víctima de burlas en internet. Esto, debido a ciertos comentarios que ha hecho, siendo uno de los más recordados cuando dijo que era “25% argentina” después de que el país sudamericano ganara la Copa Mundial de fútbol en 2022.

Sin embargo, todo empeoró después de su noviazgo y posterior boda con Nodal. Además de que algunos creen que su relación surgió “demasiado rápido”, pues la anunciaron tan solo dos semanas después de que él se separara de Cazzu, muchos insisten en que presuntamente habría empezado como un engaño.

Y es que muchos no han olvidado cuando Ángela se dijo muy feliz por el embarazo de la argentina, diciendo que “sería tía”. Después de su boda con Nodal, la llamada “Princesa del regional mexicano” aseguró que no se había roto “ningún corazón” cuando empezó a salir con su actual esposo.

Asimismo, ha dicho que, “desde que se conocieron”, había “sentimientos” entre ellos, pero que fue cuando se “reencontraron” que decidieron hacer realidad su “historia de amor”.

Todo esto ha hecho que muchas personas la llamen “mustia” e “hipócrita” en internet, situación que ha afectado su carrera profesional. Y es que muchos medios han reportado que, presuntamente, la artista no llena sus conciertos.

Ángela Aguilar / Redes sociales

Así fue la posada con la piñata de Ángela Aguilar

En los últimos días, se ha viralizado un video en el que se puede ver un montón de gente celebrando lo que parece una posada. Lo peculiar fue que mostraron la piñata que mandaron a hacer con la cara de Ángela Aguilar.

En el clip, se puede observar cómo los invitados bailan y pasan por encima de ella. Incluso una mujer puso su carreola allí y otra más se sentó en ella en varias ocasiones.

Todo esto generó comentarios divididos en redes sociales. Si bien algunos creen que es el “karma” que se merece la joven por “roba maridos”, otros consideran que esto es “bullying” y piden respeto para la artista. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“No soy fan de Ángela y apoyo a Cazzu 100%, pero creo que la violencia solo genera más violencia”

“Si te agrada o no un artista, es de sus propios gustos. Pero esto es extremo”

“Ya la están humillando y no invitan”

“Aquí no se rompió ninguna piñata, ni ningún corazón”

“Qué asco de sociedad”

“Falto la de Nodal”

“Se lo merece”

¿Ángela Aguilar ya reaccionó a la posada con su piñata?

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha dicho nada sobre la posada que usó una piñata con su cara. No obstante, en múltiples ocasiones ha exigido respeto a su persona y pedido un alto al “ciberbullying”. Incluso ha llegado a pedir que se promueva una ley que evite esto.

También ha expresado lo mucho que le duele ver los comentarios negativos que sigue recibiendo sobre su matrimonio, carrera y familia.

“Es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo… no ser tan egoísta en el tema de que, pues, no es tan importante”, indicó.

