¿Emiliano Aguilar se burla de Ángela Aguilar, esposa de Nodal? Así reacciona a las críticas tras entrevista

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en el ojo del huracán. Tras la publicación de entrevista de Adela Micha en su canal ‘La saga’, las críticas hacia los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ no han cesado. Incluso, el hermano de la cantante, Emiliano Aguilar, también se pronunció con respecto a los malos comentarios sobre su familiar. ¿Qué dijo?

Aunque Emiliano Aguilar ha estado envuelto en la polémica por el distanciamiento con su papá, Pepe Aguilar, el rapero no se ha abstenido en opinar sobre los escándalos de su familia. Específicamente, los de Ángela Aguilar y Christian Nodal, su esposo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en polémica / Instagram

Te puede interesar: ¿Christian Nodal contesta a Cazzu tras señalar de “injusta” la manutención a su hija? “Sigo sin superarlos”

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su romance con Ángela Aguilar en su entrevista con Adela Micha?

En una reciente entrevista con Adela Micha, Christian Nodal habló sin filtros sobre su vida personal y aclaró varios de los rumores que lo han rodeado en el último año. El cantante defendió a Ángela Aguilar de las críticas que ha recibido en redes sociales. Aseguró que gran parte del “hate” en su contra proviene de campañas pagadas.

Además, negó que su actual esposa haya tenido relación alguna con la separación de Cazzu, madre de su hija. Nodal enfatizó que Ángela Aguilar no existía en su vida mientras estuvo con la cantante argentina y recalcó que su prioridad siempre será su hija.

“Nada fue planeado. Estaba fluyendo con la vida, sin ser deshonesto. Mi ex dice que se enteró por el público (de mi relación con Ángela Aguilar). Mi ex ya sabía que estaba casado, que me casé. Yo le avisé el 20 de mayo. Le dije: ‘Estoy saliendo con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar, prefiero decírtelo yo’... Lo entendió, no hubo rollo. Se le avisó”, dijo.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

No te pierdas: ¿Christian Nodal peleará la custodia de su hija con Cazzu? Esto reveló en su polémica entrevista

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre la polémica entrevista de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar?

Aunque Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, no se ha pronunciado con respecto a las polémicas declaraciones del sonorense con Adela Micha, quien sí desató revuelo con su reacción en redes sociales fue Emiliano Aguilar, su hermano.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el rapero lanzó una contundente pregunta en un video, la cual desató innumerables reacciones entre sus seguidores. ¡Todas en alusión a Christian Nodal y Ángela Aguilar, su hermana!

“Les tengo una pregunta, específicamente, para las mujeres. ¿Para ustedes, qué es ‘poner el cuerno?… Para todos, ¿qué es poner el cuerno? Quiero saber en los comentarios” Emiliano Aguilar

Ante este cuestionamiento, los usuarios no tardaron en hacer fuertes comentarios en los que enviaron a Emiliano a hacerle esa pregunta a Nodal, su cuñado. Estas fueron algunas reacciones:

“Pregúntale a tu cuñadito”,

“¿Tú eres el que organiza las campañas, tu nos vas a pagar?”

“Pepeyonce viendo a quién va a sacar del testamento”,

“Ella sabe más (Ángela Aguilar) porque es fan de las relaciones”,

“Vamos, yo le enseño cuñado”,

Lo que más sorprendió a los usuarios fueron las respuestas de Emiliano Aguilar. El rapero no solo comentó emojis de risa a algunos comentarios, sino que también les dio ‘me gusta’ y respondió a algunos:

“Los comentarios al 100”, aunado a algunos emojis de risa.

Emiliano Aguilar responde a las críticas a Ángela Aguilar, su hermana / IG: @angela_aguilar_

Mira: Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, enfrentaría demanda tras supuesta estafa; así respondió el rapero

¿Cómo reaccionó Emiliano Aguilar a las críticas de Ángela Aguilar y Christian Nodal por su entrevista con Adela Micha?

Eso no es todo, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, volvió a publicar un video en el que aclaró que no hizo la pregunta de la infidelidad en alusión a los escándalos de Ángela Aguilar y Christian Nodal, su cuñado, sino por un video de un par de policías que se volvió viral en redes.

“Ese video que hice de poner los cuernos no es específicamente para todos los comentarios que están poniendo (de Ángela Aguilar y Christian Nodal). Yo lo puse por el pin… video de la morra esa que se metió con el policía… Ya todos lo tomaron de otra manera, todos me están diciendo que me estoy riendo en los comentarios, pues oye, están bien chistosos… Están bien chistosos, la neta, pero solo quería decirles eso”, dijo.

“No lo subí por eso (polémica de Christian Nodal y Ángela Aguilar), porque al rato (dicen): ‘Ah, este güey lo subió por esta mama… Ah, este lo subió para darle en su madre a su familia’. No, yo lo subí por los policías, pero, pues, están bien chistosos todos los comentarios y pues me voy a seguir riendo, están bien chistosos”. Emiliano Aguilar

Finalmente, dejó un último mensaje en los comentarios. Sentenció: “A mí nadie me regaña, me seguiré riendo”.

Al momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado con respecto a la polémica reacción de Emiliano Aguilar, su hermano mayor.