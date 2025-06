¿Emiliano Aguilar le tiene rencor a Pepe Aguilar? Revela por qué lo ignoró en el Día del Padre

Pepe Aguilar y su hijo, Emiliano Aguilar, tienen una relación complicada. De hecho, llevan varios años distanciados, pese a que los dos han dicho que se quieren. Sin embargo, muchos fans se sorprendieron al ver que el rapero ignoró a Pepe en el Día del Padre, que se celebró el pasado 15 de junio en México y diversas partes de Latinoamérica.

El primogénito de la familia Aguilar optó por felicitar a su padrastro, Adrián Arce. Mediante una publicación en redes sociales, expresó que Arce, además de haberlo ayudado a construir su carrera musical, había sido una verdadera figura para él.

Esto provocó mucha controversia en la dinastía. Leonardo Aguilar, hermano de Emiliano, defendió a su papá diciendo que era un “ejemplo a seguir” y lamentaba que hubiera gente que no supiera valorarlo. Aunque no dijo nombres, muchos consideraron que era una indirecta para Emiliano.

¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar al ver que su hijo Emiliano no lo felicitó en el Día del Padre?

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha dicho nada acerca de que su hijo no lo felicitó en el Día del Padre. No obstante, en una entrevista reciente dejó ver que, pese a quererlo mucho, no va a insistir por su cariño.

“No conozco a mi nieta, quién sabe qué imagen va a tener de mi porque en estos dos años todavía nada. Este muchacho no tiene comunicación conmigo, él se lo pierde”, indicó.

Pepe en su momento, también reveló que él no crió a Emiliano. Según el lider de la dinastía Aguilar, esto es culpa de su exesposa y madre de su primogénito, Carmen Treviño, ya que ella fue quien lo alejó de su hijo.

Aunque aseguró que lo buscó en varias ocasiones, según sus palabras, Treviño nunca permitió un acercamiento. Asimismo, relató que, cuando Emiliano tuvo 18 años, vivió con él por unos meses. No obstante, el hoy cantante de 32 años “no se adaptó”.

¿Por qué Emiliano Aguilar no felicitó a Pepe Aguilar en el Día del Padre?

En un encuentro reciente con la prensa, Emiliano Aguilar expresó que no siente rencor hacia su padre, Pepe Aguilar, pero prefirió felicitar a su padrastro debido a que, prácticamente, él es quien ha estado a su lado siempre.

Emiliano Aguilar “Yo no tengo ningún problema con mi papá, yo lo quiero mucho, pero mi padrastro es el que estuvo ahí conmigo en las buenas y en las malas, para mi él es el que me ayudado desde que era morro, desde los 10 años él ha estado ahí”

Durante la conversación, dejó claro que no le toma importancia a lo que hagan su padre o sus hermanos, pues solo está enfocado en su carrera musical.

“A mí personalmente me vale ma… No me importa, yo sigo haciendo lo mío y le sigo echando ganas, me vale ma… lo que hacen mis hermanos, lo que hace mi papá, yo nada más hago lo mío”, manifestó.

¿Quién es Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar?

Emiliano Aguilar

Es el hijo mayor de Pepe Aguilar. Su madre de Carmen Treviño.

No convivió mucho con su padre durante su infancia y adolescencia, lo que provocó un distanciamiento entre ellos.

En 2017, fue arrestado en Estados Unidos por tráfico de personas (intentó pasar a cuatro persona en la cajuela de su auto). Fue condenado a tres años de libertad condicional.

En 2022, se volvió padre de una niña.

En 2023, inició su carrera como rapero, algo que sorprendió a todos, pues sus hermanos se inclinaron por la música ranchera.

