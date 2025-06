Emiliano Aguilar discute con su hermano Leonardo tras reclamo por ignorar a Pepe Aguilar en el Día del padre

Otra polémica surge dentro de la dinastía Aguilar. Todo comenzó cuando Emiliano Aguilar ignoró a Pepe Aguilar en el Día del padre, que se celebró el pasado 15 de junio en México, y optó por felicitar a su padrastro, Adrián Arce, a quien, según sus propias palabras, considera un verdadero padre.

Esto desató la furia de Leonardo Aguilar, medio hermano de Emiliano, quien no dudó en lanzar un contundente mensaje en redes sociales.

¿Cuál fue el reclamo de Leonardo Aguilar luego de que su hermano Emiliano no felicitara a Pepe Aguilar en el Día del padre?

A través de Instagram, Leonardo Aguilar aseguró que Pepe Aguilar era un gran padre, asegurando que es su “ejemplo” a seguir.

“Mi papá. Un hombre HOMBRE. De verdad. Lo que diga se queda corto a comparación del tamaño que tiene para mí. EL ejemplo de lealtad, EL ejemplo de honestidad, EL ejemplo de perseverancia… Estaba por decir que aparte es EL ejemplo de un hombre justo. Pero no, mi papá no es justo. Mi papá es tan grande que muchas veces da más de lo que la gente se merece”, expresó.

Sin mencionar nombres, Leonardo lamentó que hubiera mucha gente “malagradecida” y con “mala memoria” que sabe apreciar el gran ser humano que es Pepe.

Leonardo Aguilar “No entiendo cómo aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos. A pesar de todo, sigues adelante, sigues siendo igual de dadivoso, igual de fuerte, igual de grande, igual de bueno. Ojalá un día pueda ser como tú”

Para muchos, este mensaje fue una contundente indirecta para su hermano Emiliano, lo que generó muchos comentarios divididos en el post. Si bien algunos respaldaron al cantante de regional mexicano, otros le pidieron que recordara la manera en la que, aparentemente, su padre habría dejado de lado a Emiliano.

Leonardo Aguilar / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Emiliano Aguilar ante el reclamo de su hermano Leonardo por no felicitar a Pepe Aguilar en el Día del padre?

Tras la publicación de Leonardo Aguilar, el rapero Emiliano Aguilar compartió un meme en el que se puede ver a un león encopetado, con el siguiente mensaje: “El man que se llama Leonardo”, junto a unos emojis de cara sonriendo.

Por si el mensaje no había quedado claro, poco después lanzó un mensaje confirmando que su post anterior era para su hermano, a quien le lanzó una fuerte advertencia.

“Todos sabemos que esa era para el niño. I don’t hit if don’t get hit first (yo no golpeó si no me golpean primero)” Emiliano Aguilar

Hasta ahora, Leonardo no se ha pronunciado ante los comentarios de su hermano. En tanto que la mayoría de los internautas se han solidarizado con Emiliano, afirmando que Pepe lo ha dejado solo.

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cuál es la relación actual entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano?

Si bien Emiliano Aguilar no suele hablar mucho del tema, hace poco, Pepe Aguilar sostuvo que el distanciamiento con su hijo es culpa, principalmente, de su exesposa, Carmen Treviño, madre del rapero.

En una entrevista reciente, Pepe sostuvo que su ex se llevó a Emiliano de su lado cuando apenas era un niño y no tuvo oportunidad de convivir con él. También contó que, cuando su hijo cumplió 18, vivieron juntos por unos meses, pero las cosas no funcionaron, pues el joven, aparentemente, no respetaba las reglas de su casa por sus supuestos problemas de abuso de sustancias.

Aunque ambos han concordado en que se quieren mucho y se desean todo lo mejor en la vida, han dicho que están mejor separados.

