Emiliano Aguilar lanza desgarradora confesión: “Tengo el corazón bien roto”

Emiliano Aguilar, hijo mayor del renombrado cantante Pepe Aguilar, rompió el silencio y compartió una desgarradora y sincera confesión sobre sus adicciones y traumas en una emotiva entrevista para el pódcast ‘El bordo entertainment’.

El joven artista no solo habló sobre cómo el nacimiento de su hija cambió su vida, sino que también desmintió una polémica noticia que puso en jaque su relación familiar y su entorno personal.

Durante la entrevista, Emiliano recordó un momento particularmente doloroso cuando su madre, fue víctima de una falsa noticia que casi provoca una crisis familiar. “Una vez me habla mi mamá llorando:'¿Emiliano, qué está pasando? ¿Estás bien?’”, relató Emiliano, visiblemente afectado por el recuerdo.

El cantante explicó que, mientras veía una película en casa, su madre recibió una noticia que aseguraba que había sido agredido por los guardaespaldas del cantante Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela Aguilar.

“Es que me dijeron que te madrearon los guardaespaldas de Nodal”, le contó su madre, alarmada por la noticia falsa publicada en YouTube. Emiliano aclaró con firmeza: “Eso es mentira. Nadie del equipo de Nodal me ha agredido”, buscando calmar a su madre y aclarar la situación.

Mira: Emiliano Aguilar publica alarmante mensaje tras rumores de embarazo de Ángela Aguilar: “La frente en alto”

Emiliano Aguilar / IG: @emiliano_aguilar.t

Emiliano Aguilar lanza fuerte confesión:"Son cosas que duele”

Sin embargo, el tema central de la conversación fue la valiente confesión del cantante sobre sus luchas personales con la adicción y el dolor emocional. Emiliano Aguilar confesó con total honestidad:

“Yo soy un adicto y la neta lo digo al chile, soy un adicto a la marihu... fumo mot4 macizo, 30 churros al día.” Emiliano Aguilar

Emiliano explicó que fumar no es simplemente por el efecto, sino una forma de lidiar con traumas profundos:

“No es por querer fumar, es por problemas personales muy serios, por ped0s emocionales, traumas. He visto a varios amigos míos balaceados, despedazados... son cosas que duelen.” Emiliano Aguilar

Emiliano aseguró que aunque ama a Tijuana si hay mucha delincuencia y balaceras. “Tijuana no es un juego” y expresó el dolor de perder amigos cercanos: “He estado hablando con mis compas y al día siguiente ya no están.”

“Pasan muchas cosas que te destrozan el corazón, tengo el corazón bien roto y nada duele más porque he visto morir compas balaceados. Mucha gente no las vive”. Emiliano Aguilar

Mira: Pepe Aguilar rechaza haber comprado portadas para salvar la imagen de Ángela Aguilar

Emiliano no se quedó callado / Telemundo

Emiliano Aguilar asegura que intenta ser lo más honesto en su vida

El artista enfatizó la importancia de abrirse y hablar sobre los problemas:

“Lo que aprendí en la clínica es que una adicción viene de ‘no hablar’. Por eso aprendí que no debo quedarme con todo en la mente, porque si te quedas, vas a tronar, y eso me ha pasado.” Emiliano Aguilar

Emiliano también criticó el estigma que rodea a las adicciones:

“La gente dice, ‘Ah, (los adictos) son malos y se lo merecen’, pero no es así. Cada quien tiene su sufrimiento.” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar / Instagram: @emiliano_aguilar.t

Emiliano Aguilar asegura que su hija es su todo

El cantante concluyó con una reflexión sobre cómo ha cambiado su vida desde que llegó su hija.

“La amo con todo mi corazón es mi reina, mi princesa, ella es mi todo. Dure tres meses en darle un abrazo, porque yo andaba bien mal mi mente no sé, todos ocupamos ayuda, no puedes solo. La vida es más fácil con la ayuda de personas,...dan ganas de llorar si no fuera por mi hija o por la gente que me está apoyando, no sé carnal”, concluyó Emiliano Aguilar.

Con esta sincera y desgarradora confesión, Emiliano Aguilar no solo busca desmentir rumores y aclarar malentendidos, sino también enviar un mensaje poderoso sobre la importancia de la honestidad y la lucha personal frente a la adversidad.

Mira: Emiliano Aguilar revela si Pepe Aguilar lo abandonó, luego de despotricar contra su hermano Leonardo