Emiliano Aguilar señala a excolaborador de robar usando su nombre, él le responde

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, vuelve a generar controversia. Tras la guerra de dimes y diretes que tuvo con algunos de sus familiares por no felicitar a Pepe en el Día del Padre, ahora acusa a un excolaborador de robo.

Emiliano Aguilar

¿Cómo fue el supuesto robo a nombre de Emiliano Aguilar?

A través de Instagram, Emiliano Aguilar acusó a su ahora excolaborador Tony Estrada, mejor conocido en redes sociales como Tony Rocks, de, supuestamente, cobrar entrevistas en su nombre.

El hijo de Pepe Aguilar aseguró que apenas se había enterado de esta situación, por lo que pidió disculpas a todos los medios que hayan caído en su “estafa”.

Emiliano Aguilar “Antes trabajaba con una persona que se llama Tony Rocks. Muchas personas lo ubican. Es una persona que anda mucho en el medio. Si alguna vez esta persona les cobró de parte mía, les pido una disculpa. Yo me acabo de enterar que es una persona que no trabaja bien. Me acabo de enterar de muchas cosas que estaba cobrando las entrevistas, que yo las hacía de corazón y ese vato las cobraba”

Sostuvo que jamás recibió el dinero que, supuestamente, esta persona pedía a cambió de que él apareciera en diversos programas:

“No me daba a mi nada de dinero. Yo nunca pedía nada, pero, si al menos vas a cobrar algo, pues dame algo ¿no?”, indicó.

Por si esto fuera poco, Emiliano afirmó que, tras confrontarlo por esta situación, este sujeto se comunicó con varios medios para que no fueran a un evento que recientemente organizó.

“No se me hace una persona que trabaje bien. Si quieren trabajar con él, ahí ustedes, pero les estoy diciendo que es bien tranza. Les digo que hay muchas personas pasadas de lanza y él es uno de ellos. Te pasaste, Tony”, concluyó.

¿Qué dijo el excolaborador de Emiliano Aguilar tras ser acusado de robo?

Como era de esperarse, Tony Rocks, el excolaborador de Emiliano Aguilar, negó todas las acusaciones en su contra y lamentó que el cantante se dejara llevar por “chismes”.

Mediate historias de Instagram, Tony indicó que había tratado de comunicarse con Emiliano para aclarar las cosas. Sin embargo, este simplemente lo ignoró y quiso hacer todo el tema público, perjudicando así su reputación.

“No es justo que quieran manchar mi nombre, cuando siempre lo que hize fue ayudar. Yo estoy aqui para SUMAR, INCREMENTAR, GENERAR, nunca para restar. Que me diga quien, cuando y como (fue). Eso es mentira”, resaltó.

Y aprovechó para mandarle un contundente mensaje al hijo de Pepe Aguilar: “Emiliano ya sabes que tu tienes y tendrás siempre mi apoyo, pero es mentira. Mejor checa quien te lo esta diciendo, son personas en las que no puedes confiar”, puntualizó.

Tras esto, compartió los posts que subieron algunos de sus socios, quienes aseguran que es una persona honesta y trabajadora.

¿Cómo reaccionó Emiliano Aguilar luego de que su excolaborador negara haberle robado?

Tras los comentarios de su excolaborador, el cantante Emiliano Aguilar subió algunas pruebas que evidencian a Tony Rocks. El artista de 32 años mostró los mensajes que algunas de las presuntas víctimas de Tony que también lo acusan de robo y hasta sabotaje.

También señaló tener pruebas del sabotaje que le quiso hacer después de enterarse de esta situación y que no lo dejara pasar a un evento.

“Para todos los amantes de @tonyrocks, tengo pruebas de las estafas que ha hecho. Mensajes de voz de que le había dicho a alguien que no fuera nadie de prensa, porque no iba ir cuando sabía que iba andar ahí pero lo hizo porque no lo dejé entrar a un evento por rata. Sigan apoyándolo ,un día se van a dar cuenta y se van acordar de mí”, expresó.

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha confirmado si tomará alguna acción legal por este asunto. En tanto que Tony Rocks solo se ha limitado a mostrar el apoyo que le han dado algunos colegas.

