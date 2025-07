Emiliano Aguilar se lanza sin filtro contra su famosa familia: “Ser hijo de Pepe Aguilar vale madre”, VIDEO

Emiliano Aguilar no se anda por las ramas. El hijo mayor de Pepe Aguilar, fruto de su relación con Carmen Treviño, está decidido a abrirse camino a su manera en el mundo de la música y le vale, literal, si carga el apellido Aguilar. Con un estilo urbano, mucha calle y sin filtros, el joven rapero volvió a incendiar las redes con declaraciones que dejaron boquiabiertos a muchos: “Ser hijo de Pepe Aguilar vale madre”, soltó sin más.

En un encuentro reciente con los medios, Emiliano habló con toda la honestidad del mundo, y uno que otro inadecuado de paso, sobre cómo ve el medio artístico, la fama, los lujos y, por supuesto, su relación con su familia. “Estas pinches joyas, este reloj, no te hacen mejor persona… todo esto es puro show”, declaró, dejando claro que ni la fama ni el linaje le quitan el sueño. Lo suyo, dice, es la música, los proyectos nuevos y la gente que lo apoya, como su padrastro, a quien considera su verdadera figura paterna.

Pepe Aguilar habla sobre el distanciamiento con Emiliano Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Emiliano Aguilar reniega de Pepe Aguilar?

Aunque muchos pensarían que tener el apellido Aguilar sería un pase directo al estrellato, Emiliano no lo ve así. Con toda la vibra de rapero callejero, dijo tajante que eso no le garantiza nada. “No te va a hacer que brinques más alto, ni que andes con una morra más chida, ni nada… es puro show”, comentó mientras hablaba sobre lo que realmente importa para él: su música.

Pero detrás de esa frase cargada de rebeldía también hay una historia familiar compleja. Desde hace años, Emiliano está distanciado de su padre, y aunque ambos han declarado públicamente que se quieren, la relación simplemente no fluye. El Día del Padre de este año, por ejemplo, el rapero no felicitó a Pepe, y sí lo hizo con Adrián Arce, su padrastro, a quien le agradeció por haber estado “en las buenas y en las malas” desde que tenía 10 años.

Esto, como era de esperarse, desató un escándalo familiar. Marcela Rubiales, hermana de Pepe, no se quedó callada y tachó a su sobrino de “ingrato” y de olvidarse de todo lo que su papá hizo por él. Pero Emiliano se defendió y le reclamó que en lugar de buscarlo en privado, se colgó de la polémica: “Ahí está, tía, tus momentos de fama”, le lanzó en redes sociales.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué proyectos musicales trae entre manos Emiliano Aguilar?

Lejos de los problemas familiares, Emiliano tiene su mente bien puesta en su carrera. Y aunque no va por el camino del mariachi como sus hermanos, eso no significa que esté en ceros. De hecho, reveló que tiene varias colaboraciones importantes en puerta con artistas del regional urbano, como Alemán, Víctor Menéndez, Kevin Ortiz, Omar Ruiz y hasta Los Titanes de Durango. También está en plásticas con Sound of the Product y otros exponentes que, según él, “la están rompiendo machín”.

Su estilo es una mezcla de rap, corridos tumbados y toques callejeros que nada tienen que ver con el legado ranchero de la dinastía Aguilar. Y para él, eso está perfecto. “Yo no tengo pedos con mi papá, lo quiero, pero mi padrastro es el que estuvo ahí conmigo”, afirmó con firmeza. Lo suyo es la independencia, la autenticidad y abrirse camino sin colgarse del apellido.

Emiliano Aguilar lanza indirecta a Pepe Aguilar tras hablar de Carmen Treviño, su madre / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Qué piensa Pepe Aguilar de que su hijo lo haya ignorado en el Día del Padre?

Aunque el cantante de “Por mujeres como tú” no ha hecho declaraciones directas sobre el deseo, sí ha dejado entrever su tristeza. En una entrevista reciente confesó que ni siquiera conoce a su nieta, la hija de Emiliano, y que su hijo simplemente no quiere contacto con él. “Este muchacho no tiene comunicación conmigo, él se lo pierde”, dijo con resignación.

Pepe también ha contado que no crió a Emiliano, pues su exesposa, Carmen Treviño, lo mantuvo alejado de él. Y aunque intentó acercarse cuando su hijo cumplió 18 años, las cosas no funcionaron. “No se adaptó”, dijo con nostalgia. Por eso, no es de extrañar que hoy los caminos de ambos estén más separados que nunca.

