Pepe Aguilar envía contundente mensaje a Emiliano Aguilar, tras ignorarlo en el Día del Padre: “Se lo pierde”

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, causó total polémica al felicitar a su mánager, Adrián Arce, en lugar de a su padre biológico, en un mensaje por el Día del Padre.

La situación desató comentarios divididos en redes sociales, la mayoría apoyó a Emiliano Aguilar debido a las supuestas actitudes que ha tenido Pepe con él en comparación con sus otros hijos, Ángela, Leonardo y Aneliz, fruto de su relación con Aneliz Álvarez.

Pepe Aguilar habla sobre el distanciamiento con Emiliano Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Te puede interesar: Pepe Aguilar publica mensaje tras golpiza a su hijo, Emiliano, y rumores de encontronazo con el papá de Nodal

¿Qué mensaje envió Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, en pleno Día del Padre?

El pasado domingo 15 de junio, Emiliano Aguilar sorprendió en redes sociales con un enternecedor mensaje por motivo del Día del padre. Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue que estas bonitas palabras fueron dirigidas a su mánager y padrastro, Adrián Arce.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Emiliano destacó que Arce fue “la persona que lo forjó” y le agradeció haberle enseñado “lo que es tener un padre”.

“FELIZ DÍA DEL PADRE A LA PERSONA QUE ME FORJÓ QUE ME HIZO SER LA PERSONA DE HUE... QUE SOY HOY ,QUE GRACIAS A ÉL SUPE LO QUE ES TENER UN PADRE. TE QUIERO UN CH…. ADRIÁN @tucanesmanager. YA SE QUE AVECES SOY UN DESMADRE, PERO AQUÍ ANDAMOS”, escribió Emilaino.

El hecho de que no mencionara a su padre biológico no pasó inadvertido. Sin embargo, Pepe Aguilar no se había pronunciado con respecto a la acción de su hijo.

Pepe Aguilar habla sobre el distanciamiento con Emiliano Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

No te pierdas: Emiliano Aguilar publica alarmante mensaje tras rumores de embarazo de Ángela Aguilar: “La frente en alto”

¿Qué le dijo Pepe Aguilar a Emiliano Aguilar tras no felicitarlo por el día del padre?

Aunque Pepe Aguilar no se ha pronunciado puntualmente con respecto al mensaje que envió Emiliano Aguilar por el día del Papá, sí habló acerca del distanciamiento con su hijo mayor.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ subrayó que a todos sus hijos los quiere mucho y los bendice. Sin embargo, su semblante cambió en el momento en que habló acerca del rapero. Incluso, recordó que no le ha presentado a su hija.

Pepe Aguilar / Redes sociales

“No conozco a mi nieta, quién sabe qué imagen va a tener de mí porque en estos dos años todavía nada. Este muchacho no tiene comunicación conmigo, él se lo pierde”. Pepe Aguilar

Comentó que le tiene cariño y respeto, pero que fue él quien optó por seguir su propio camino. Además, consideró que es lamentable, ya que la vida es corta y desperdiciaría el tiempo que podrían compartir. Aun así, dejó claro que no puede forzar a ninguno de sus hijos a estár con él, ni retenerlos.

Por su parte, Emiliano Aguilar no ha respondido a estas fuertes declaraciones. Cabe recordar que el rapero ha revelado que no hay momentos en los que pueda compartir con su papá, dado que estaría muy ocupado.

Así lo dijo Pepe Aguilar: