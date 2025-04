¿Podría haber un reencuentro y hasta un dueto entre Majo y la dinastía Aguilar?: “Es lo sano”

La joven cantante Majo Aguilar volvió a dar declaraciones sobre su mediática familia, la llamada dinastía Aguilar. Entre sus integrantes destacan por su música y sus recientes polémicas Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar, quien ha protagonizado numerosos escándalos debido a que se casó con Christian Nodal.

Los comentarios negativos y cuestionamientos alcanzaron a Majo Aguilar, por ser prima de Ángela. Aunque ya en el pasado había dejado claro su interés por deslindarse de ellos, ahora la exparticipante de '¿Quién es la mascara?’ lo reafirma.

Previo a su concierto en Anaheim, California, realizado el pasado fin de semana, Majo tuvo un breve encuentro con la prensa en donde las preguntas sobre la dinastía Aguilar no faltaron. Así respondió Majo.

Majo Aguilar ya ha fijado su postura desde hace tiempo. / Instagram

¿Qué ha dicho Majo en el pasado sobre la dinastía Aguilar?

Hace unos meses, Majo realizó una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok para pedirle a sus seguidores que frenaran las comparaciones constantes con su prima Ángela, y aclaró que ella no tiene una relación cercana con su tío ni con sus primos desde hace algún tiempo, aunque puntualizó que siempre estará agradecida con ellos y estará para cuando lo necesiten.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años que no tenemos una relación. Eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor y convivencia que sí tuve durante mi adolescencia. Vayamos con el camino del amor” .

También, se pronunció muy incómoda ante la situación que pasa con las comparaciones con su prima y que utilicen sus redes para hablar mal de su familia.

La joven no tiene intenciones de que exista un acercamiento. / Instagram.

¿Podría haber un reencuentro entre Majo y la dinastía Aguilar?

A varios meses e la polémica transmisión, Majo nuevamente fue cuestionada por la relación que lleva con los Aguilar y explicó que sigue firme en su decisión de manejar su vida, y su carrera, lejos de esos miembros de su familia, pues asegura que es lo más sano.

“Nada tiene que ser tormentoso ni feo. Simplemente si algo sucede, si ellos me necesitan, ellos saben que yo voy a estar ahí, pero pues cada quien tiene su vida y sus caminos, y está bien. Está bien, es lo sano”, explicó en la emisión de ‘Ventaneando’ del martes 22 de abril.

Majo, que sigue dando pasos en su carrera como cantante, compartió que no está interesada en hacer un dueto con su famosa prima Ángela, pero dijo que guarda con cariño el tema que cantó junto a sus primos, años atrás.

“’Lo Busqué’ fue muy bonito, sí… Pues yo creo que cada quien, de verdad, está ahorita en sus caminos y es lo sano. Y está lindo. Y lo veo con mucho amor”, aseveró.

La joven podría hacer un dueto con un integrante de su popular familia. / Instagram.

¿Con qué integrante de la familia Aguilar podría hacer un dueto Majo?

Para sorpresa de sus seguidores y de los reporteros que estaban presentes, Majo no descarta del todo una fusión musical con algún integrante de su familia, pues dijo que podría hacer un dueto con su primo Emiliano, fruto del primer matrimonio de su tío Pepe. Aunque aclaró entre risas que tendría que ser en el género ranchero y no en el rap, desde donde el joven ha comenzado a experimentar.

“Él desde chiquito rapeaba, ¡eh! Está muy padre que se enfocó y que la gente lo está queriendo mucho, y eso está muy bello. Sí, haría algo con él. ¡Claro!, pero no sé si rapeando. Igual que él se pase al ranchero”, dijo Majo, dejando claro que, por ahora, no existirá un acercamiento con los famosos de su familia.