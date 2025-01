Majo Aguilar confirma distanciamiento de su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar

La dinastía Aguilar vuelve a ser tema de conversación. En esta ocasión, Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., rompió el silencio y reveló detalles sobre su relación con su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar.

La cantante aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje sincero, donde abordó las comparaciones y rumores que han circulado sobre una supuesta enemistad entre ellos.

Emiliano Aguilar se dice orgulloso de su prima, Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar / @emiliano_aguilar.t

Majo Aguilar confirma distanciamiento de su prima Ángela Aguilar

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Majo Aguilar confirmó que desde hace un tiempo no mantiene una relación cercana con Pepe y Ángela Aguilar. Sin embargo, enfatizó que esto no significa que haya animadversión entre ellos.

Majo Aguilar “Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad. También voy a ser muy directa porque las cosas han llegado a un nivel donde necesito ser lo más transparente posible”.

Majo explicó que, aunque en redes sociales se han generado numerosos comentarios sobre una posible rivalidad, su realidad es distinta.

“Hace algunos años dejé de tener comunicación frecuente con mi familia. No tenemos una relación cercana actualmente, pero eso no significa que no sean importantes para mí”. Majo Aguilar

Majo Aguilar aseguró sentirse incómoda por los comentarios en redes sociales

La también cantante expresó su incomodidad ante los comentarios que suelen realizarse sobre su prima Ángela Aguilar en sus publicaciones. “

Majo Aguilar Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios. Les pido, por favor, que dejemos de lado las comparaciones y el odio. No benefician a nadie y solo generan más divisiones”.

A pesar de los rumores y comentarios negativos, Majo reiteró su cariño por los miembros de su familia: “Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, el cariño lo tengo. Siempre recordaré con amor las reuniones familiares que tuvimos durante mi adolescencia”, compartió la cantante.

Ángela Aguilar hace desplante a seguidora. / IG: @angela_aguilar_

Majo Aguilar: Enfocada en su carrera y su crecimiento personal

Majo también aprovechó para hablar sobre el rumbo de su carrera musical, dejando en claro que se encuentra en una etapa positiva y de crecimiento: “Yo estoy bien, mi carrera está muy bien. Estoy con una disquera que me apoya mucho, estoy componiendo y haciendo lo que creo que me corresponde para tener una carrera linda. Soy muy afortunada de tenerlos”, declaró.

La cantante también mencionó que no bloqueará los comentarios en sus redes sociales, pero hizo un llamado a sus seguidores para que se enfoquen en lo positivo: “Yo no puedo controlar lo que piensen o lo que opinen, pero sí puedo pedirles que eviten las críticas destructivas. Las polémicas no hacen que ustedes vayan a mis shows”, expresó con firmeza.

En su mensaje, Majo Aguilar también mostró empatía hacia Pepe y Ángela Aguilar, dejando en claro que no hay resentimientos.

Majo Aguilar “Quiero mandarles mucho amor y en este momento estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela. Aunque no tengamos mucha comunicación, siempre serán parte importante de mi vida”.

Hasta el momento ni Pepe Aguilar, ni Ángela Aguilar han reaccionado al video de Majo. Sin embargo, con esto se confirma que la dinastía Aguilar se encuentra fracturada.