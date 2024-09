Majo Aguilar enfurece y le pone fin a las comparaciones con su primera Ángela: “Se salió de control”

Hace unos días, Majo Aguilar concedió una entrevista en ‘La mejor FM’, donde mencionó que no tiene ningún conflicto con su prima Ángela, a pesar de no haber sido invitada a su boda con Christian Nodal. A pesar de no haber sido invitada a la boda, Majo aclaró que no guarda ningún resentimiento hacia su prima. Sin embargo, algunos internautas interpretaron sus palabras como una indirecta hacia Ángela.

En otra parte de la entrevista, Majo también habló sobre su relación con Gil Cerezo, vocalista de ‘Kinky’, con quien ha mantenido un romance desde 2011. A diferencia de su prima, comentó que no tiene prisa por casarse.

Finalmente, añadió que cuando llegue el momento de casarse, invitará a toda su familia. “Cuando me case, invitaré a toda mi familia”, concluyó.

María José Aguilar Carrillo es una cantante y compositora mexicana. / Instagram: @majo_aguilar

Majo Aguilar anuncia que no hablará más sobre su familia

La cantante sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado en su cuenta de Instagram en el que expresó su decisión de no volver a hablar de su familia. Esto tras sentirse afectada por cómo sus declaraciones recientes fueron malinterpretadas y sacadas de contexto.

En el video que compartió, Majo explicó: “Esta mañana vi una nota y por eso estoy haciendo este video. Ya no voy a hablar nada de mi familia, no voy a decir absolutamente nada, porque es increíble cómo todo lo sacan de contexto”.

La joven artista comentó que la situación ha llegado a un punto en el que “se salió de control” y se ha vuelto muy desgastante para ella.

Majo Aguilar también lamentó que constantemente intenten ponerla en conflicto con su prima, Ángela Aguilar, y su tío, Pepe Aguilar: “Es terrible cómo todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con Ángela, con mi tío Pepe, inventándose cosas”, dijo, desmintiendo cualquier problema con su familia. “No sé por qué jaló tanto esto de que si estoy enojada o si me hicieron algo. A mí nadie me ha hecho nada”.

Majo Aguilar dio los detalles del festival de música mexicana y expresó que se siente contenta de formar parte / Fotos: Luis Pérez

Asimismo, la cantante mencionó: “Me preguntaron en el aeropuerto si yo invitaría a Ángela y a mi familia a mi boda y yo dije que sí. Las notas luego decían ‘Majo lanza fuerte indirecta, ella sí invitaría a su familia’, por favor, ya paren con todo esto, es horrible, desgastante”.

Por último, Majo reveló que incluso se le hicieron preguntas incómodas sobre el cuerpo de su prima Ángela, a las que respondió con humor, aunque aclaró que no encontraba gracioso el tema.

“Me preguntaron si mi prima usaba ciertos trucos o no, yo me reí porque cuando algo me parece absurdo me río, pero no está chistoso”, concluyó, dejando claro su descontento con la pregunta que le hicieron.

Con esta decisión, Majo busca proteger su vida personal y evitar futuros malentendidos en relación con su familia.

