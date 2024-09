Majo Aguilar lanza dardo a Ángela Aguilar por boda con Nodal: “Cuando yo me case, invitaré a toda mi familia”

Majo Aguilar sorprendió a todos cuando confirmó, hace unas semanas, que existe un distanciamiento familiar.

En una reciente entrevista en ‘La mejor FM’ la cantante dijo que no tiene ninguna enemistad con su prima Ángela a pesar de que no fue invitada a la boda con Nodal. Sin embargo, apuntó que no solo por este intempestivo evento es que no estado tan cercanos como antes, sino también por los compromisos laborales de la dinastía.

“Es la realidad, por las carreras, nos hemos distanciado poquito. No es distancia de corazón, pero sí presencial”, Majo Aguilar

María José Aguilar Carrillo es una cantante y compositora mexicana. / Instagram: @majo_aguilar

¿Majo Aguilar le lanzó una contundente indirecta a Ángela Aguilar?

Aunque puntualizó que no tiene ningún resentimiento por no ser invitada a la gran boda de su prima, Ángela, y de Christian Nodal. Su más reciente comentario habría sido tomado por internautas como una contundente indirecta a la joven.

Si bien, en un encuentro con la prensa, Majo también habló acerca de su relación con Gil Cerezo, vocalista del grupo ‘Kinky', con quien ha sostenido un romance desde 2011. Aseguró que, a comparación de su prima, ella no tiene prisa en casarse.

Nodal y Ángela / Instagram

“No tengo prisa, estamos muy contentos, estamos muy tranquilos. Hemos construido una relación, pero no estamos corriendo”. Major Aguilar

Sin embargo, declaró que, de llegar al altar, ella sí invitaría a toda su familia. “Cuando yo me case, invitaré a toda mi familia”, comentó.

Como era natural, estas declaraciones no pasaron desapercibidas y usuarios remarcaron que se trataría de una contundente indirecta a Ángela Aguilar. No obstante, la joven reiteró que en ningún momento habrá una mala relación con su familia.

“Yo siento mucho amor por mi familia, por Ángela, por Leonardo, por mi tío Pepe y yo puro amor de corazón. Cada quien agarra por dónde quiere ir, por dónde quiere tomar sus cosas y se tiene que respetar. Cada quien es una vida y es un ser y es muy independiente. Entonces no diría que estamos en absoluto enemistados ni nada. Nada más es complejo como todas las relaciones humanas que son complejas”, concluyó.