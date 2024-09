¿Shanik Berman y Adrián Marcelo harán un programa juntos?

Shanik Berman, quien se convirtió en la segunda eliminada de ‘La casa de los famosos México’, habló acerca de los planes que le propuso Adrián Marcelo cuando salieran del reality.

Recordemos que, pese a que la periodista era en una de las favoritas del público, televidentes y usuarios apuntaron que su lealtad hacia el regiomontano fue lo que la sacó de la competencia.

En redes sociales, cibernautas manifestaron que Shanik habría sido totalmente manipulada por el conductor de Multimedios, pero ella estaba cegada por sus “promesas”. Incluso, cuando no estaba presente, hizo una cruel broma sobre su hijo fallecido.

¿Shanik Berman y Adrián Marcelo colaborarán juntos?

A varias semanas de que Shanik fuera eliminada de la competencia y que Adrián Marcelo tomara la decisión de salir de ‘La casa de los famosos’ tras un pleito con Gala Montes, por temas de violencia de género y una actuación plagada de comentarios agresivos y denigrantes, especialmente hacia las mujeres, la periodista habló respecto a lo que piensa de lo que sucedió con el youtuber.

A través de una charla con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin en su programa de YouTube, el conductor le preguntó qué piensa de Adrián Marcelo, tras las controversias que protagonizaron en el reality.

Ante esto, Shanik comentó:

“Que fue muy inteligente, muy manipulador con todos, que llevaba y traía chismes. Él dice que ese es humor negro y nunca se dio cuenta de que es inaceptable en la sociedad actual”, dijo la periodista.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la propuesta que le hizo el regiomontano a la comunicadora. ¿Harán un programa juntos?

“Es que todo era mentira. Él me mintió, como hubiera dicho Amanda Miguel. Pero él me mintió por mi culpa, porque en vez de hacerle caso a mi corazón (le hice caso a él)… (Él me dijo) ‘Tú y yo vamos a hacer un programa'… (Pero no le creí) todo mentía”. Shanik Berman

Incluso, recordó que siempre habló mal de ella entre los cuartos: “Les decía asquerosidades de mí”, concluyó.

Al momento, se desconoce si Adrián Marcelo y Shanik Berman han tenido contacto después de su participación en ‘La casa de los famosos México’.

¿Shanik perdonó a Adrián Marcelo?

Recordemos que Shanik fue una de las invitadas al ‘Mitangrit de Horacio Villalobos’. Aquí la periodista también habló acerca de su relación con el regiomontano. ¡Ya lo perdonó! Aseguró que “él no le hizo nada”.

“Él no me hizo nada, yo me lo hice a mí… En la vida, toda acción conlleva una reacción”, comentó.

