¿Qué hará Maryfer Centeno en La casa de los famosos México 2025? No será habitante

Maryfer Centeno, la grafóloga más polémica de los últimos años, se suma a la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, pero no va como habitante. La productora del show, Rosa María Noguerón, confirmó que Centeno será parte del programa como panelista, encargada de destripar psicológicamente a los participantes a través de su escritura.

Aunque la idea original era tenerla dentro de la casa conviviendo con el resto de los famosos, Maryfer declinó la invitación por cuestiones personales. Sin embargo, aceptó formar parte de la dinámica del show desde el panel, ofreciendo su particular mirada con base en la grafología. Y si algo sabemos es que cuando Maryfer analiza, toca fibras sensibles.

Te puede interesar: Maryfer Centeno se burlará de sí misma en su standup: ''Hablaré de mi amistad con la reina Isabel’’

Maryfer Centeno aparece en redes llorando. / Facebook: Maryfer Centeno

¿Qué papel tendrá Maryfer Centeno en La casa de los famosos México 2025?

Aunque muchos fanáticos soñaban con verla como una de las habitantes encerradas en La casa de los famosos México 24/7, la participación de Maryfer Centeno será igual de jugosa, pero desde otra trinchera. La experta en grafología se integrará al programa como panelista, compartiendo sus interpretaciones sobre la personalidad, emociones y estrategias de los participantes, todo basado en los rasgos de su escritura.

“Sí, Maryfer va a dar el punto de vista analizando la grafología, la escritura de los integrantes. Será muy interesante tenerla”, reveló la productora Rosa María Noguerón en una entrevista reciente. Aunque no vivirá dentro de la casa, su mirada aguda podría cambiar la percepción del público sobre muchos de los famosos que competirán en esta temporada.

Y no es para menos: la caligrafía, según Centeno, revela rasgos ocultos de la personalidad, tensiones emocionales e incluso verdades que ni los propios participantes saben que están proyectando. Así que prepárense, porque con ella en el panel, nada pasará desapercibido.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal le será infiel a Ángela Aguilar? Maryfer Centeno responde

La casa de los famosos 2025: Todos los detalles de esta nueva temporada. / Redes sociales

¿Por qué Maryfer Centeno no quiso ser habitante de ‘La casa de los famosos México 2025'?

De acuerdo con Rosa María Noguerón, la producción sí tenía contemplada a Maryfer como una posible habitante, pero por ahora no se dejó. “Ojalá dentro de la próxima temporada se deje”, comentó la productora, dejando la puerta abierta para una futura participación más intensa.

Aunque no se revelaron los motivos exactos, se dice que fueron razones personales las que impidieron que Centeno aceptara el encierro. Y es que, siendo sinceros, no cualquiera está dispuesto a ser vigilado las 24 horas del día, convivir con egos explosivos y lidiar con la presión social constante. ¿Será que no es lo mismo criticar que te critquen? Aun así, su participación desde el exterior promete ser una de las más comentadas.

Te puede interesar: Maryfer Centeno lanza contundente respuesta a Mr. Doctor tras disculpas públicas: “No podía verme a los ojos”

Maryfer Centeno podría ser parte de ‘La casa de los famosos México’ / IG: @maryfer_centeno

¿Qué habitantes están confirmados en esta tercera temporada de ‘La casa de los famosos México 2025'?

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 ya tiene confirmados a sus primeros participantes, y la lista no decepciona: Facundo, Olivia Collins y Aarón Mercury ya están más que listos para encerrarse y mostrar su verdadero yo. La combinación de generaciones, estilos y personalidades augura choques, alianzas inesperadas y momentos virales.

Y con Maryfer Centeno analizando cada gesto, palabra escrita y estrategia oculta, esta edición promete romper récords de audiencia. Su presencia suma un toque psicológico al debate del panel, donde se diseccionarán todos los movimientos dentro de la casa. Además, el formato sigue apostando fuerte por los panelistas, quienes se han convertido en una parte esencial del éxito del programa.

Te puede interesar: ¿Maryfer Centeno será parte de ‘La casa de los famosos México’ 2025?