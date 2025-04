Maryfer Centeno se burlará de sí misma en su standup: ''Hablaré de mi amistad con la reina Isabel’’

La grafóloga MaryFer Centeno sorprenderá a propios y extraños, ya que, dentro de poco, presentará un monólogo de stand- up comedy, donde abordará toda la polémica que ha causado en redes sociales. Piensa hacer catarsis y divertirse muy a su estilo.

Maryfer Centeno tendrá su propio standup / Redes Sociales

¿Cómo se prepara Maryfer Centeno para su standup?

Hablamos con ella y nos contó cómo se está preparando. “Creo que una de las formas más inteligentes de desahogarte es a través del humor. Dicen que esto es de personas inteligentes. Se me antoja hacer cosas diferentes. Es un reto. Un desafío importante. También es catártico”.

Además reveló cómo surgió la idea de hacer standup:

“El reconocido comediante Gon Curiel fue a mi programa Grafos y gestos. Me cayó muy bien y le comenté que tenía ganas de probar algo diferente. Así surgió la idea de hacer comedia. Él me comentó que iba a iniciar un curso y así es como llegué hasta aquí”.

“El stand-up se relaciona con el psicoanálisis lacaniano, que sucede en el cerebro. Te libera de pretensiones. Estamos en un momento en que todo debe ser políticamente correcto. Es mi oportunidad de reírme y burlarme”.

Gon Curiel es experto en comedia y le dio clases a Maryfer Centeno / Redes Sociales

La grafóloga nos contó que se prepara con clases. ¡Se lo toma muy en serio!

“El psicoanálisis lacaniano es una interpretación de la teoría de Freud, que se concentra en las palabras y el inconsciente. Tiene remates donde se cortan sesiones de manera repentina, como en el stand-up. Se destacan palabras del paciente de forma no verbal. Es algo interesante. Tomo clases los lunes de 7 a 10 pm”.

¿De qué hablará Maryfer Centeno en su standup?

Le preguntamos si se quiere burlar de las situaciones que le han sucedido. Nos dijo: “Sí, me encantaría. Aún no escribimos el guion. Estamos con ideas. Hablaré de grafología, porque hay gente que cree que la grafología mete a la cárcel a las personas, pero eso es una estupidez. Eso lo hacen los jueces. El grafólogo analiza un dibujo, una escritura, y describe qué es lo que ve en esos rasgos, que son una representación del inconsciente”.

“Hay algo que se conoce como neurofisiología de la escritura. Se analiza la personalidad, el aspecto emocional, cómo cambia tu letra con tu estado de ánimo. La gente no conoce la psicología del color. Trata de cómo los colores generan estímulo en nuestra conducta. En mercadotecnia, los colores marcan la diferencia”.

“Ningún medio grande me ha atacado. Solo los chiquitos. Sinceramente no pienso dedicarles un minuto de mi vida a esas personas. Me voy a burlar de mí misma. Lo importante es encontrarle un significado al dolor, conectar conmigo. La risa es un gran motor. Me han dicho: ‘P3rr4, charlatana, estafadora, voz de p1t0, hija de Cachirulo’. Hablaré hasta de mi amistad con la reina Isabel”.

Maryfer Centeno ha dicho que la reina Isabel era su amiga / Redes Sociales

¿Dónde y cuándo presentará Maryfer Centeno su standup?

“La presentación será en mi Grafocafé por la noche. Aún no defino la fecha, pero será en un mes o menos. Todavía no sé si cobraré la entrada, porque el lugar es pequeño. Me gustaría presentarme en algún centro nocturno, pero eso será más adelante”.

“Mi maestro de clases me dice que le gusta lo que digo y lo que aporto. Gon Curiel es un gran maestro de personalidades como Alejandro Fernández, entre otros”.

“Mi esposo, Carlos, es maravilloso. Me apoya incondicionalmente. Soy una mujer de retos. Me siento contenta y motivada de hacer esto. De burlarme y no tomarme nada tan en serio. Nada lo merece. El público decidirá”, concluyó.

