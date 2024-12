Maryfer Centeno autoanaliza su lenguaje corporal y le llueven comentarios: “Ya la perdimos”

La grafóloga y colaboradora del programa ‘Hoy’, Maryfer Centeno, nuevamente está siendo blanco de críticas en redes sociales luego de la polémica con Mr. Doctor, ahora por publicar un video en el que analiza su propio lenguaje corporal, desatando controversia entre los internautas.

El video, difundido en su cuenta de TikTok, es un análisis de su lenguaje corporal en una entrevista que concedió al youtuber Gusgri, y en él, a manera de una “idea original”, se dedica a desglosar uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su perrito.

El análisis de Maryfer Centeno a ella misma

En el video, Maryfer se muestra visiblemente afectada al recordar la muerte de su perrito, quien falleció en septiembre de 2023. Sin embargo, lo que causó ‘cringe’ a los usuarios, fue la manera de analizar su propio comportamiento durante la entrevista.

En su análisis comenzó a decir: “Ay Dios mío, estoy viendo la entrevista que dio Maryfer Centeno a este hombre, Gusgri donde platica de cómo le duele la pérdida de su perrito y me dicen: ‘Oye, ¿estará loca?’ Porque llora y después se ríe’”.

Maryfer habló en todo momento en tercera persona y comenzó su análisis: “Vamos a verlo juntos. Está hablando. Está haciendo ilustradores. Está diciendo que le duele, que le duele mucho, empieza incluso a moverse haciendo un ilustrador muy amplio que dice que le duele mucho lo de Yorkie”.

“Nota cómo las comisuras están totalmente hacia abajo porque reflejan tristeza, cómo los dientes tan grandes que tiene Maryfer Centeno se adelantan porque hasta parece que llora con coraje. ¿Nota también cómo mira hacia abajo porque parece que le da vergüenza?”, explicó, mientras se observaba en la pantalla.

A lo largo del video, la grafóloga continúa desglosando sus gestos, describiendo cómo, en su opinión, se mueve nerviosamente y cómo las lágrimas en su rostro no son producto de una actuación, sino de un dolor real. Además, se permitió dar su propio juicio sobre sus palabras, al afirmar que coincide con su propia declaración de que “la gente no entiende la belleza de un perro”, mientras negaba con la cabeza.

Maryfer Centeno desató controversia en redes al autoanalizarse / FB: Maryfer Centeno

Maryfer Centeno preocupa a sus seguidores

Luego del video autoanalizándose, los internautas le dejaron un sinfín de comentarios en donde le expresaron estar preocupados por ella:

“En psicología una persona que habla en tercera persona de sí misma (obviamente después de haber aplicado una batería y una entrevista) es un rasgo psicótico”.



“Da miedo”



“Fuera de la realidad”



“La perdimos”



“No sé qué piensen los demás pero no veo sano autoanalizarse”



“Pobre mujer, dese cuenta que está enferma, que necesita ayuda”



"(Llora) ¿Sin lágrimas?”

Hubo otros que lo tomaron con más humor con comentarios como:

“Maryfer es la única que se atreve a defender a Maryfer justificando todo lo que hace, quién lo diría”



“Amber Heard, ¿eres tú? Jajaja”



“Yo justificándome y siendo mi propia terapeuta”



“Yo te perdono Maryfer Centeno”



“Esto es como cuando en un videojuego pones de oponente a tu mismo personaje”



“Yo siendo mi propio dolor jaja”

Y también hubo otros que le mostraron su amor:

“Qué fregón ejercicio, gran video”



“De insensibilidad. Déjenla en paz y tenga paz ustedes también”



“Nadie me hará odiarte Maryfer, te quiero mucho”

Luego de los comentarios, Maryfer tocó otro tema y dijo que ya se enteró que ya hay memes y stickers de ella llorando en uno de sus videos, por lo que dijo: “Se pasaron conmigo. Dicen que si compartes esto lloras sin lágrimas”.

Entonces, la grafóloga comenzó a contar que el momento de ese video fue porque estaba contando su “espantosa secundaria”, “A mi me tocó una secundaria espantosa y parece que el bullying seguirá por el resto de mi vida, nimoderrimo… yo los quiero con todo el corazón, si usted no me quiere a mi pues que se quieren los que me quieran”.

