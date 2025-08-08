Excolaboradora de Hoy denuncia a Lizbeth Rodríguez por daño moral: Esto es lo que pide como compensación

Lizbeth Rodríguez, influencer famosa por haber formado parte de ‘Badabum’, vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras haber dejado atrás su escándalo con Celia Lora, ahora Kim Shantal, excolaboradora de ‘Hoy’, interpone una denuncia en su contra por daño moral.

Kim Shantal denuncia a Lizbeth Rodríguez / Redes sociales

¿Qué pasó entre Kim Shantal y Lizbeth Rodríguez?

La también influencer Kim Shantal inició un proceso legal contra Lizbeth Rodríguez después de que esta última subiera un video acusándola de, presuntamente, haber sido la amante de cantante Juan de Dios Pantoja, quien está casado con Kimberly Loaiza.

Rodríguez hizo esta declaración durante un reciente video en el que habla del escándalo de Carolina Díaz, quien actualmente está en polémica por supuestamente haberse metido en la relación entre Leslie Polinesia y Bryan Skabeche.

“Creo que la Shantal se dio al Panochudo (Juan de Dios Pantoja). Han habido videos donde se agarran la manita de atrás. El morro hasta me tiró la onda a mí cuando lo entrevisté. Me quiso agarrar la piernita”, expresó.

Esto hizo enfurecer a Shantal. La creadora de contenido subió un video exigiéndole pruebas a Lizbeth Rodríguez de sus afirmaciones y señalándola de ser una persona “mentirosa”.

“Vienes a insinuar que yo tuve algo con Juan (de Dios Pantoja). Eso no solo es una mentira, es difamación y la difamación, Liz, también se denuncia porque soltar frases como: ‘creo que la Shantal se metió con…’ es un acusación disfrazada sin pruebas. Como tú sabes, la boca es poderosa”, indicó.

¿Por qué Kim Shantal decidió denunciar a Lizbeth Rodríguez?

A las afueras de juzgado, Kim Shantal habló con TVNotas y contó que ya había iniciado un proceso legal contra Lizbeth Rodríguez por el delito de daño moral, pues ya estaba “harta” de las “mentiras” de su colega.

“Vine a presentar mi demanda por daño moral. Es un poquito triste y estoy un poco enojada por esta situación. No es la primera vez que sucede y creo que esta vez se está saliendo un poquito de las manos, ya que me veo afectada con contratos y eso no solo afecta a mí, sino a familias mexicanas, principalmente la mía. Además las familias que colaboran con la marca Kim Shantal, que son 5” Kim Shantal

La celebridad asegura querer una indemnización, una disculpa pública y que costee sus gastos legales: “Estoy cansada, ya no quiero que suceda. Más porque ya me estoy viendo afectada por mentiras, acusaciones y difamaciones hacia mi persona”, puntualizó.

También afirmó que Lizbeth le está haciendo “bullying cibernético” y, si bien muchos le aconsejaron que la ignorara, cree que interponer la denuncia es la mejor opción para que “la verdad prevalezca”.

“La denuncia ya está hecha, quiero ponerle un alto a toda esta situación, que ya lo tomaban como un chiste o una burla. Los voy a mantener al tanto”, resaltó.

¿Qué ha dicho Lizbeth Rodríguez sobre la denuncia que interpuso Kim Shantal en su contra?

Hasta el momento, Lizbeth Rodríguez no ha hecho comentarios sobre la denuncia de Kim Shantal, excolaboradora de ‘Hoy’ y su última historia de Instagram ha sido referente a un tratamiento dental al que se acaba de someter.

No obstante, hace poco, subió una foto con un mensaje que, para muchos, era una especie de indirecta para Kim Shantal: “Porque si funan a una, las funamos a todas”, se lee.

Las opiniones en redes sociales han sido muy diversas. Si bien algunos consideran que Shantal está “exagerando” y debería dejar todo este asunto “por la paz”, otros creen que Lizbeth es una persona que “difama” y aplauden a Kim por haber procedido legalmente.

