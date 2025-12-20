¿Quién es el eliminado de La granja VIP HOY, 19 de diciembre? Este granjero se despide de la gran final

Este viernes 19 de diciembre se dará a conocer al nuevo eliminado de la temporada 2025 de La granja VIP. Aunque el proceso de votación continúa activo, en redes sociales ya han surgido especulaciones y presuntas filtraciones que apuntan a un resultado sorpresivo, elevando la expectativa previa al anuncio oficial. ¿Quién abandonó el programa?

¿Qué participantes ya son finalistas de La granja VIP?

La semana ha sido especialmente intensa en La granja VIP, ya que quedaron definidos los tres participantes que avanzaron a la final y que ahora compiten directamente por el título de mejor “granjero” del reality.

Durante la Asamblea del lunes 15 de diciembre se determinó que Alberto “el Patrón” del Río y Eleazar Gómez quedaran nominados de forma directa.

En los días posteriores se disputaron distintos duelos que marcaron el rumbo del programa, al definir tanto a los finalistas como a los nuevos nominados:



Kim Shantal vs La Bea : El enfrentamiento se realizó el martes 16 de diciembre. Kim Shantal se llevó la victoria, convirtiéndose en la primera finalista, mientras que Bea pasó a ser la tercera nominada.

: El enfrentamiento se realizó el martes 16 de diciembre. Kim Shantal se llevó la victoria, convirtiéndose en la primera finalista, mientras que Bea pasó a ser la tercera nominada. César Doroteo vs Alfredo Adame : Este duelo tuvo lugar el miércoles 17 de diciembre, donde Alfredo Adame resultó vencedor, asegurando su lugar como segundo finalista y enviando a “Teo” a la placa de nominación.

: Este duelo tuvo lugar el miércoles 17 de diciembre, donde Alfredo Adame resultó vencedor, asegurando su lugar como segundo finalista y enviando a “Teo” a la placa de nominación. Duelo por la salvación: El jueves 18 de diciembre se enfrentaron los participantes nominados, y César Doroteo salió triunfador, logrando integrarse a la lista de finalistas.

De esta manera, los tres finalistas de La granja VIP quedaron conformados por Kim Shantal, Alfredo Adame y César Doroteo.

¿Qué participantes ya han sido eliminados de La granja VIP y cuáles son los actuales nominados?

Hasta este punto de la competencia, nueve participantes han salido de La granja VIP: ocho tras ser eliminados por decisión del público y uno más por retiro voluntario. La lista queda de la siguiente manera:



Carolina Ross (primera eliminada)

Sandra Itzel (segunda eliminada)

Omahi (tercer eliminado)

Lolita Cortés (abandono voluntario por motivos de salud)Jawy Méndez (cuarto eliminado)

Manola Díez (quinta eliminada)

Kike Mayagoitia (sexto eliminado)

Lis Vega (séptima eliminada)

Fabiola Campomanes (octava eliminada)

Sergio Mayer Mori (noveno eliminado)

Los nominados para esta noche de 19 de diciembre, son: Eleazar Gómez, la Bea y Alberto del Río ‘el Patrón’. ¿Quién se va?

¿Quién fue el eliminado de La granja VIP, HOY 19 de diciembre?

La gala de eliminación de La granja VIP, de hoy 19 de diciembre, podrá seguirse vía Azteca UNO o por la plataforma de streaming “Disney+", en punto de las 21:00 hrs.

Los fandoms ya han comenzado a votar por su granjero favorito y la expectativa crece conforme se acerca la hora del gran anuncio.

Tras el inicio de la gala, se anunció al primer salvado de la noche, el conductor del programa dijo que el público decidió que Eleazar estará en la gran final.

El eliminado de esta noche en La granja VIP, es el Patrón, por lo que la Bea se instala en la gran final.

