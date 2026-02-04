¿Carlos Trejo le habría quitado la vida a su esposa? Alfredo Adame responde tras decir que le “compró su lápida”

Cada vez falta poco para el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el King Royale 2026. La espera solo ha hecho que la tensión entre las celebridades crezca, lo que ha causado una nueva guerra de dimes y diretes entre ellos.

Hace poco, en entrevista para TVNotas, el llamado ‘Cazafantasmas’ lanzó una fuerte amenaza para su rival, quien, muy a su estilo, no dudó en responderle con una grave acusación. Y es que el ganador de ‘La granja VIP’ asegura que Trejo “asesinó a su esposa”.

Carlos Trejo / Redes sociales

¿Cuál fue la amenaza que Carlos Trejo le hizo a Alfredo Adame previo a su pelea?

En este martes de TVNotas, te compartimos las polémicas declaraciones que Carlos Trejo hizo sobre su próxima pelea contra Alfredo Adame, programada para el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

El ‘Cazafantasmas’ no solo sostuvo que sería el vencedor del enfrentamiento, sino que también reveló que ya había mandado a comprar una lápida para el actor de televisión. Dijo que su rival le da lástima y lo considera una “escoria para la sociedad”.

“Estoy entrenado bien. No soy un muchacho de 20 años. Será una pelea interesante. Le fui a comprar su lápida, donde dice: ‘Aquí descansa Alfredo Adame, alias ‘p… chico’. Los gastos funerarios los pagaré yo. El tipo va a ser una escoria menos en la sociedad. No tiene perro que le ladre y toda su familia es gente que tampoco lo quiere. Es un perro solo”, expresó.

Incluso, dejó ver que estaba protegido legalmente, en caso de que se llegue a “pasar” y la pelea pase a mayores: “Esto es un deporte y, para la Comisión de Box y Lucha libre, es un riesgo alto contemplado en el contrato. No tendría yo problemas. Se escogió el box para que pueda destrozarlo poco a poco. ¡La venganza es un plato que se come frío!”, puntualizó.

Carlos Trejo / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Qué dijo Alfredo Adame ante la amenaza de Carlos Trejo?

Tras las palabras de Carlos Trejo, TVNotas buscó a Alfredo Adame para saber su postura. El actor comenzó diciendo que estaba totalmente listo para el enfrentamiento y resaltando que Trejo fue quien “se rajó dos veces”.

Cuando se le cuestionó sobre la lápida que mandó hacer Trejo, el también conductor de televisión, de forma tajante, le recomendó que mejor le comprara una “a la esposa que mató”.

“Mejor que le compre una lápida a la esposa que mató, Sofía Cacheux, que la mató de un batazo en la cabeza. Ese tipo no merece nada. Es un asqueroso, el tipo es un mitómano… No canta, no baila, no tiene talento. Es un pobre diablo” Alfredo Adame

Para finalizar, afirmó estar dispuesto a todo para ganar la pelea y dijo que no le interesa si Trejo invita o no a sus “enemigos”, pues solo está enfocado en “presentarse y hacer lo que sabe hacer”.

¿Quién era la esposa de Carlos Trejo y cómo murió?

Sofía Cacheux fue la esposa de Carlos Trejo. De acuerdo con lo que se dijo que era su acta de defunción, la mujer murió en agosto de 1992 por “síndrome de hendidura esfenoidal, absceso pacellar izquierdo y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH)”.

Si bien Carlos no suele hablar de Sofía, han salido a la luz testimonios que aseguran que presuntamente la habría violentado. Hace algunos años, Francisco Núñez, examigo del ‘Cazafantasmas’, aseguró que este, supuestamente, fue testigo de cómo presuntamente la golpeó hasta mandarla al hospital unos días antes del terremoto del 85.

Presuntamente, Sofía se contagió de VIH mientras estaba hospitalizada, pues le realizaron una transfusión de sangre. Supuestamente, Trejo les mintió a sus hijos diciéndoles que su mamá se contagió tras haber tenido intimidad con otro hombre.

Por su parte, Adame sostiene que Sofía murió después de que Trejo presuntamente le diera un fuerte batazo en la cabeza. Cabe destacar que estas acusaciones jamás han sido comprobadas, por lo que todo queda en calidad de especulación.

