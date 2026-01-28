Carlos Trejo denuncia discriminación en un hotel de Monterrey; Alfredo Adame se burla y lo llama “indigente”

La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame parece no tener fin. Tras confirmarse su pelea en el King Royale 2026, el actor se burla del cazafantasmas luego de que este denunciara haber sufrido discriminación en un hotel en Monterrey, ¿qué pasó?

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Por qué Carlos Trejo dice haber sido discriminado en un hotel en Monterrey?

Recientemente, Carlos Trejo usó sus redes sociales para exhibir el presunto trato discriminatorio que recibió en un hotel de Monterrey. Según el también creador de contenido, le prohibieron la entrada al restaurante por usar una playera con la portada de su libro ‘Cañitas’.

Trejo, evidentemente molesto, aseguró que lo estaban tratando de forma injusta y le reclamó a los empleados por haberlo “ofendido”, a pesar de ser compatriotas.

Carlos Trejo “No me gusta que discriminen a la gente. Vengo a desayunar y resulta que no puedo hacerlo porque puedo ofender a las personas. Como mexicanos estamos para unirnos, no para ofendernos”.

Si bien los trabajadores intentaron disculparse, el cazafantasmas se negó a escuchar y simplemente optó por dejar el hotel. Señaló que se podían quedar con el resto del dinero que había pagado por su estancia y que se iría con la competencia.

“Le dejo su llave, quédense con el día, no tengo ningún problema, me voy enfrente que creo que me dan mucho mejor trato por ser mexicano… me va a dar mucho gusto no recomendar su hotel. Me voy al hotel de enfrente, y es más, ni me pidan taxi, así me voy. Dígale al mesero que de mi parte se vaya al carajo y si ofendí a alguien por estar así, que rech… a su madre todos”, manifestó.

Alfredo Adame se burla de la denuncia por discriminación de Carlos Trejo

Luego de que el video de Carlos Trejo se hiciera viral, la prensa se encontró a Alfredo Adame en el aeropuerto. Debido a la enemistad que mantienen, se le cuestionó su opinión acerca de lo sucedido con el cazafantasmas.

Muy fiel a su estilo, el ganador de ‘La granja VIP’ sostuvo que Trejo se “merecía” ese trato, ya que estaba vistiendo como un “mugroso” en un hotel de lujo, algo que considera que está mal.

Alfredo Adame “Sí, lo corrieron por apestoso. No lo corrieron por discriminación, lo corrieron por apestoso, andrajoso, porque parece indigente y es un hotel de lujo que no permite esas vestimentas”

La respuesta de Carlos no tardó en llegar. A través de un video para redes sociales, el creador de contenido reiteró haber sido “discriminado” por su manera de vestir y aprovechó para mandarle un contundente mensaje a Adame.

“El golden shit, el hocico de morsa, burlándose de que me habían discriminado. Imagínense, p… loco, feliz de que discriminan a un mexicano. Obviamente el tipo de narcisista está enfermo. Ay Alfredo, no entiendo por qué tu mamá no te tragó y te cagó en el baño, ca… Tu placenta, yo creo que fue el excusado y ya viniste a ca… por todos lados”, manifestó.

Hasta el momento, el hotel no ha lanzado un comunicado oficial sobre lo sucedido con Carlos Trejo. En tanto que los internautas han tomado posturas divididas: algunos se han solidarizado con el cazafantasmas, mientras que otros creen que toda esta situación es parte de la promoción para la pelea con Adame.

Carlos Trejo / Redes sociales

¿Por qué y cuándo pelearán Alfredo Adame y Carlos Trejo?

En su momento, Alfredo Adame y Carlos Trejo tenían una relación cordial. No obstante, todo cambió en el 2000. En aquel entonces, Adame decía que el cazafantasmas era un “estafador” y “fraudulento”. En tanto que Trejo afirmaba que el conductor le tenía “envidia” por su fama. También lo acusó de haber gestado el ataque a su casa en 2007

A lo largo de los años, han estado envueltos en una guerra de dimes y diretes. En 2019, se pactó que iban a pelear en el ring para resolver sus diferencias. Sin embargo, el evento jamás se concretó.

Hace algunos días, se anunció que Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentarían en la King Royale 2026. El enfrentamiento está programado para el 15 de marzo, en la Arena Monterrey.

