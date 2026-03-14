Karely y Marcela Mistral casi llegan a los golpes en el pesaje del Ring Royal, Adame denuncia agresión, VIDEO

La ceremonia previa al Ring Royal tuvo momentos de tensión este 14 de marzo, donde varios de los participantes se presentaron ante el público antes de sus respectivas peleas. Lo que comenzó como un acto protocolario terminó con varios episodios que llamaron la atención, desde enfrentamientos verbales hasta declaraciones sobre un presunto altercado ocurrido en el estacionamiento del recinto.

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El Ring Royale de Poncho de Nigris se realizará en Monterrey. / Foto: Redes sociales

¿El esposo de la influencer Karely golpeó a Alfredo Adame antes del pesaje?

Durante la ceremonia, Alfredo Adame aseguró que vivió un momento tenso minutos antes del pesaje. De acuerdo con lo que relató, el incidente ocurrió en el estacionamiento del lugar cuando se encontró con Karely.

El actor explicó a Poncho de que la influencer le gritó algo mientras él se retiraba del área. Según su versión, decidió regresar para encararla y fue entonces cuando ocurrió el presunto golpe.

Posteriormente detalló su versión de los hechos:

“Imagínate, pero bueno, aquí en el estacionamiento venía yo saliendo y la tipa me gritó algo. Regresé y la encaré y este llegó. Yo estaba hablando con ella y de repente llegó y me dio un tremendo golpazo aquí”. Alfredo Adame

Adame señaló que el golpe fue cerca de la nuca y que después tuvo que ponerse hielo. También mencionó que, a pesar de la situación, se encontraba bien físicamente. “No, yo estoy bien”, respondió cuando le preguntaron por su estado.

Tras narrar lo ocurrido, el actor expresó que espera que el esposo de Karely no esté presente durante la pelea programada para el evento.

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Alfredo Adame denuncia golpes por parte del esposo de Karely antes de la ceremonia de pesaje del Ring Royal / Laura Palmer

¿Qué pasó entre la influencer Karely Ruiz y Marcela Mistral en el careo del Ring Royal?

Otro momento que generó atención durante la ceremonia de pesaje fue el careo entre la influencer Karely y Marcela Mistral, quienes protagonizarán una de las peleas del evento.

Cuando ambas se encontraron frente a frente para las fotografías y el tradicional enfrentamiento previo al combate, el ambiente comenzó a subir de tono. La rivalidad entre ambas ya era conocida, pero durante el acto protocolario la situación se intensificó con intercambios verbales.

De acuerdo con lo ocurrido en el escenario, la tensión creció rápidamente y se registraron empujones, lo que obligó a que varias personas intervinieran para evitar que la discusión pasara a mayores.

Entre quienes reaccionaron para contener la situación estuvo Poncho de Nigris, quien se colocó físicamente entre las dos para separarlas y evitar que el altercado continuara frente al público y las cámaras.

El momento quedó registrado en video y forma parte de la promoción del evento, que ha reunido a varias figuras del entretenimiento en combates de exhibición.

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¿Cuánto pesaron Karely y los demás participantes del Ring Royal?

La ceremonia también sirvió para confirmar el peso oficial de varios de los participantes que se enfrentarán en el ring. En el caso de Karely, la influencer registró 53 kilogramos durante el pesaje oficial. Su rival, Marcela Mistral, marcó 58.45 kilogramos, lo que confirma la diferencia de peso entre ambas antes del combate.

Otros participantes también subieron a la báscula como parte del protocolo previo a la pelea. El actor Alfredo Adame conocido como el Golden boy registró 96 kilogramos y aseguró que se ha preparado entrenando una hora diaria de boxeo para su participación en el evento.

Por su parte, Carlos Trejo marcó 100 kilogramos en la báscula. Durante el pesaje declaró que su combate generará gran expectativa entre los seguidores del espectáculo.

En otro de los enfrentamientos programados, Aldo de Nigris también participará en el evento. El exfutbolista registró 84.200 kilogramos y comentó sentirse ansioso previo a subir al ring.

Con estos episodios, el evento Ring Royal llega a su jornada de combates con un ambiente cargado de expectativa entre seguidores del entretenimiento y del boxeo de exhibición.

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