Karely exhibe a fan por criticarla y la llama “simio”, la mujer reacciona llorando devastada y denuncia amenazas

Lo que empezó como una defensa de Karely contra los ataques a su físico y a su hija terminó en escándalo. Una fan exhibida respondió entre lágrimas, denunció amenazas y la hizo responsable. La polémica ya dividió las redes. ¿Se viene demanda para la creadora de contenido?

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Karely Ruiz / Foto: Redes sociales

¿Por qué Karely exhibió a una mujer que criticó su físico y a su hija?

Karely influencer y modelo regiomontana, volvió a dar de que hablar luego de exhibir públicamente a varias usuarias que la han criticado constantemente por su físico y por su vida personal. El tema escaló cuando también comenzaron a involucrar a su hija, Madisson, lo que detonó una reacción más contundente de la creadora de contenido.

Durante años, Karely Ruiz ha enfrentado críticas relacionadas con sus cirugías estéticas y su apariencia física. Sin embargo, esta vez la situación tomó otro nivel al incluir comentarios dirigidos hacia su pequeña hija, algo que la influencer dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar.

A través de su cuenta de Facebook, Karely Ruiz publicó capturas de mensajes y fotografías de algunas usuarias que la criticaban. Entre ellas destacó el caso de Lucero, a quien señaló directamente con comentarios cargados de sarcasmo y burla.

Karely “Por qué criticas si tú eras fea antes jajaja siempre me ponen lo mismo... yo misma subo mis fotos del pasado pero jamás me verán criticando cuerpos... hasta les regalo liposss y todo, hay que apoyarnos entre mujeres pero esos simi*s no lo entienden”

Además, añadió en tono burlón:

“Que esas patas no son de esa mesa jajaja dice mi íntima amiga jajajajaja con que caraaaaaa”. Karely

La exposición pública de Lucero por parte de Karely Ruiz encendió rápidamente el debate en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron que se defendiera de los ataques, mientras que otros cuestionaron las consecuencias de señalar directamente a personas comunes ante millones de seguidores.

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¿Cómo respondió la fan tras ser exhibida por Karely?

Luego de ser exhibida por Karely la ganadora del Ring Royale 2026, Lucero decidió no quedarse callada. Inicialmente respondió a los comentarios, lo que incluso fue reconocido por la propia influencer.

“Primera que aguanta jaja siempre todas restringe su perfil”, comentó Karely al notar que la usuaria no eliminó sus redes ni se ocultó.

Sin embargo, la situación dio un giro más delicado cuando Lucero publicó un video en el que, visiblemente afectada y entre lágrimas, denunció que comenzó a recibir amenazas y mensajes de odio tras la exposición.

Lucero “Esto va para Karely por haberme hecho lo que me hizo. He recibido mensajes de odio, de desprecio, hacia mi persona y no es justo porque ella para ser una figura pública ha hecho que dijeran cosas de odio, a mí que soy una madre igual que ella (…) No se vale, soy madre igual que tú y no es justo que estés jugando conmigo y con mi familia. No me interesa tu fama o que me hagas famosa, simplemente pídele a tus fans que me dejen de molestar porque hasta me desean la muerte”.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron, generando una nueva ola de reacciones en redes sociales.

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¿Fan recibió amenazas tras ser exhibida por Karely? Esto fue lo que denunció entre lágrimas

En su video, Lucero aseguró que las consecuencias de haber sido exhibida por Karely fueron mucho más allá de las críticas. Según su testimonio, comenzó a recibir amenazas directas que también alcanzaron a su entorno familiar.

La mujer explicó que los mensajes ofensivos no solo iban dirigidos a su físico, sino que también incluían deseos de muerte, lo que incrementó su preocupación por su seguridad.

Además, aseguró sentir miedo incluso de salir a la calle, dejando claro el nivel de angustia que vive actualmente. En su mensaje, responsabilizó directamente a Karely por cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a sus seres queridos.

Usuaria de redes sociales quiso burlarse de Karely Ruiz, esta no se dejó y le contestó… ahora se queja porque no aguantó la carrilla! pic.twitter.com/H9EORxSSx0 — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) June 12, 2026

¿Cómo reaccionó Karely al video donde Lucero rompió en llanto por el hate en redes?

Tras la viralización del video de Lucero, Karely, quien venció a Marcela Mistral en el Ring Royale, respondió a través de sus historias de Instagram, manteniendo su postura firme frente a la situación.

“El que se sube se pasea, así que no me busquen. Ya lloró la otra… ¡no’mbre! No que muy acá, espero y monetice o si no que se retire con la frente en alto” Karely

Además, Karely dejó claro que no teme enfrentar posibles consecuencias legales y reiteró la importancia de no emitir comentarios negativos, especialmente cuando se trata de menores de edad como su hija.