Karely rompe el silencio sobre su cercanía con Andrés García: ¿Hubo romance oculto con la influencer?

Karely reveló finalmente si tuvo una relación con Andrés García tras la colaboración que hicieron hace algunos años, ¿qué dijo la influencer de la plataforma de contenido exclusivo? Te contamos todos los detalles.

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Karely habló sobre su relación con Andrés García. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la colaboración de Andrés García y Karely?

En abril de 2022, Andrés García recibió en su casa de Acapulco, Guerrero, a Karely para realizar una colaboración. Como TVNotas te reveló, el actor estuvo con actitud de galán y puro en mano, mientras que la influencer contó “Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”.

Ante esto, en entrevista con Ernesto Buitrón, la influencer señaló que las fotos que realizó con Andrés García fueron un boom que incrementó la fama en su carrera.

“Fui una de mis primeras colaboraciones que fue un boom. Sí, fui yo con mi mánager por un amigo, me lo presentó, me dijo, ‘Mira, vamos a tomar estas fotos, se van a hacer virales’. Y yo creo que eso fue lo que boom me llevó a este punto de la fama. Digo, todas las polémicas que he tenido también, pero fue una buena colaboración, con respeto”, dijo Karely.

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Qué dijo Karely Ruiz sobre Andrés García: la verdad detrás de su supuesta relación. / Archivo/TVNotas

¿Karely tuvo una relación con Andrés García?

Karely también rompió el silencio sobre si tuvo una relación con Andrés García en medio de los rumores que los vincularon sentimentalmente tras la colaboración que hicieron.

La influencer negó que tuvieran una relación y destacó que solamente hubo trato profesional por parte de ambos, incluso, cuando se reunieron, estuvo presente la esposa de Andrés García, Margarita Portillo.

“La verdad lo conocí muy poquito. Obviamente nunca pasó nada con el señor, de hecho ahí estaba su esposa, súper buena onda y todo, pero fue muy rápido la la interacción de la colaboración”, dijo Karely.

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Karely sorprendió al hablar de Andrés García. / Redes sociales

¿Quién es Karely y por qué se hizo famosa?

Karely es una creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 28 de octubre de 2000. Creció junto a sus cuatro hermanos y antes de incursionar de lleno en las redes sociales cursó la carrera técnica en enfermería.

Con el tiempo, decidió enfocar su camino profesional en las redes sociales, una decisión que marcó un cambio importante en su trayectoria laboral al ofrecer contenido exclusivo, por lo que se hizo famosa.

Su presencia pública comenzó a consolidarse a través de Instagram, donde su contenido le permitió aumentar su número de seguidores de forma constante. Más adelante, amplió su actividad a una plataforma digital para adultos, lo que impulsó aún más su alcance dentro del entretenimiento en línea. Paralelamente, Karely también tuvo participación en distintos programas de Multimedios.

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