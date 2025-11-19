Ponen en venta la mansión “El paraíso” de Andrés García en Acapulco, pero, ¡quedó dañada tras huracanes!

A poco más de dos años de la muerte de Andrés García, su lujosa residencia de Acapulco, conocida como “El Paraíso” y ubicada en la exclusiva zona de Pie de la Cuesta, ha sido puesta a la venta. La icónica mansión enfrenta ahora diversas afectaciones ocasionadas por los huracanes más recientes que golpearon el puerto.

Desde que el huracán Otis pegó en noviembre de 2023 y luego el huracán John en septiembre de 2024, la famosa casa de Andrés García ha quedado bastante afectada. La mansión que antes estaba llena de glamour y de la energía del actor ahora se ve abandonada y sin brillo. Así lo mostró el periodista Ernesto Buitrón en “Todo para la mujer”.

Así luce la casa de Andrés García tras sufrir dos huracanes. / Redes sociales.

¿De qué murió Andrés García, galán de la televisión y del cine mexicano?

Andrés García, actor mexicano de ascendencia dominicana, murió el 4 de abril de 2023 en Acapulco, Guerrero, a los 81 años. Su muerte fue consecuencia de un choque hipovolémico provocado por la cirrosis hepática que padecía, condición que se agravó con otros problemas de salud crónicos.

Su médico y su esposa, Margarita Portillo, confirmaron que el actor falleció en su hogar tras un deterioro progresivo de salud, que incluyó varias hospitalizaciones en las que se le veía notablemente más delgado y debilitado.

¿Cómo luce la mansión de Andrés García “El paraíso” en Acapulco tras el paso de los huracanes?

La casa de Acapulco donde Andrés García pasó sus últimos días, a la que él mismo llamó “El paraíso”, fue durante años una impresionante mansión ubicada en la exclusiva zona de Pie de la Cuesta. La propiedad, de tres niveles, estaba rodeada de palmeras y contaba con una playa privada que el actor eligió como su última morada, pues pidió que sus cenizas fueran esparcidas ahí.

Además de su playa, “El paraíso” tenía una piscina estilo resort que Andrés usaba tanto para sus terapias como para desayunar, algo que él mismo presumía en redes sociales. A un lado, había hamacas y una zona de bar donde solía pasar largas horas acompañado de amigos y visitantes.

“Fue el hogar del actor y, después de dos huracanes, una pandemia y la muerte de Andrés García, así quedó. Él habitaba el tercer piso. Este lugar desaparecerá por completo: ya está a la venta y, según su testamento, pertenece a su hermana. Vean cómo el huracán se llevó todas las ventanas; quedó destruida. El terreno es enorme, incluso tenía cabañas, pero es impresionante: el huracán arrasó y la casa está completamente vacía”, dijo Ernesto Buitrón.

¿Cuánto cuesta la mansión de Andrés García en Acapulco?

En su momento, según reportes la mansión de Andrés García tuvo un valor cercano a los cinco millones de dólares, pero ahora se desconoce su precio actual. Con el tiempo, y tras los huracanes, quedó en el olvido y registró daños menores que apagaron parte del brillo que alguna vez la convirtió en uno de los rincones más especiales del actor.

Ernesto Buitrón reveló que la hermana de Andrés García decidió poner en venta la casa, aunque no le quisieron compartir el precio de la mansión.

El periodista se dijo sorprendido de que busquen desprenderse de una propiedad que fue un verdadero tesoro para el actor. Según recordó Maxine Woodside, en su momento Andrés presuntamente habría rechazado una oferta millonaria de una reconocida cadena de hoteles, quienes supuestamente buscarían adquirir el lugar y especuló que quizá ahora se haya puesto a la venta porque es una propiedad que exige una gran inversión y muchos cuidados para mantenerse.

