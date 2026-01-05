¿Murió Óscar Burgos, ‘el Perro Guarumo’? El comediante desmiente imagen falsa y rumores tras broma del Día de los Inocentes

Durante varias horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, confusión y sorpresa. El nombre de Óscar Burgos, famoso por dar vida al irreverente personaje de el Perro Guarumo, comenzó a circular acompañado de una pregunta alarmante: ¿había muerto el comediante? La noticia, aunque falsa, se propagó con fuerza y tomó por sorpresa a miles de seguidores que no daban crédito a lo que leían. Él desmintió los rumores y no tardó en desmentir la noticia falsa en redes sociales.

Oscar Burgos estuvo en una clínica de rehabilitación / Instagram: @oscarburgostv

¿De dónde salió el rumor de la supuesta muerte de Óscar Burgos?

El origen del rumor que aseguraba la presunta muerte de Óscar Burgos se remonta al 28 de diciembre, fecha en la que tradicionalmente se realizan bromas por el Día de los Inocentes. Todo comenzó cuando el creador digital Fernando Lozano compartió una imagen en blanco y negro junto al comediante, acompañada de la frase “vuela alto”.

Para muchos usuarios, esta combinación fue suficiente para asumir lo peor. La imagen comenzó a compartirse fuera de contexto, sin aclaraciones ni referencias a que se trataba de una broma, lo que detonó una ola de mensajes que daban por hecho el presunto fallecimiento de el Perro Guarumo, pero todo se trató de un malentendido. ¡Solo era una broma!

¿Qué dijo Óscar Burgos para desmentir que ‘el Perro Guarumo’ murió?

Horas después de que el rumor explotara, Óscar Burgos reapareció en sus redes sociales para aclarar la situación y poner punto final a la falsa noticia sobre su muerte. Con su característico sentido del humor, el comediante explicó el verdadero contexto de la imagen que desató el escándalo, aunque reconoció implícitamente que la situación se les fue de las manos.

Óscar Burgos “Esta foto corresponde al 28 de diciembre que mi amigo @fernandolozanotv la subió al grupo y me reí mucho porque siempre se la están curando de mi edad. Cuando me vaya de verdad ya nadie les va a creer, ni a Fer, ni a @piniramones ni a @joseluiszagaroficial, pero aún así, los amo mucho”

La reacción del público fue inmediata y emocional. Muchos seguidores confesaron haberse asustado al leer los primeros mensajes que anunciaban la supuesta muerte de Óscar Burgos. “Maestro, no me asuste”, escribió uno de sus fans.

Marcela Mistral, esposa del influencer Poncho de Nigris, fue de las primeras en reaccionar de manera jocosa y admitió que, como muchos, cayó en la confusión inicial, lanzando un comentario que calificó de “mensos” a los responsables de la broma.

¿Quién es Óscar Burgos y por qué el rumor causó tanto impacto?

Óscar Burgos D’Estefano, mejor conocido como ‘el Perro Guarumo’, ha protagonizado una carrera excepcional que comenzó a temprana edad. Desde los 11 años incursionó en la radio recitando poemas en Tampico, Tamaulipas, y más tarde se convirtió en presentador y creador de contenido televisivo exitoso. Uno de sus primeros personajes populares fue “León Óscar”, pero fue con “Burundango y su Loca TV”, un programa infantil que se transmitió durante 14 años en el norte del país, que consolidó su nombre en el medio. Además, ha participado en programas como Guerra de Chistes y Desde Gayola, y ha hecho reír al público en teatros y auditorios de México y Estados Unidos

A lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria, Burgos ha sido reconocido por su talento cómico y su capacidad para conectar con distintas generaciones. Su personaje de “el Perro Guarumo” es considerado un ícono de la comedia regional y nacional, posicionándolo como uno de los humoristas más influyentes del norte de México. Además, ha sido galardonado en diversos festivales y ceremonias del entretenimiento por su labor en televisión, teatro y medios digitales, aunque muchas fuentes destacan más su popularidad y reconocimiento informal entre el público que un historial oficial de trofeos.

A pesar de su éxito, Burgos también ha enfrentado periodos difíciles. En 2001, tras una trayectoria repleta de talento, sufrió una crisis personal debido a adicciones al alcohol y las sustancias, culminando en un intento de quitarse la vida. Desde entonces, ha sido abierto sobre su proceso de rehabilitación y ha participado en conferencias de sensibilización, como “Angustia, Drogas y Alcohol” y en el cortometraje Detrás de la risa, reiterando su compromiso con ayudar a otros a salir adelante. Además, su carrera se vio marcada por la separación de su exesposa, Karla Panini, con quien fue parte del exitoso dúo “Las Lavanderas”, pero que también generó polémica tras su ruptura.