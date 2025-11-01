¿Óscar Burgos arrepentido de casarse con Karla Panini? Recuerda lo vivido con “la mujer que Latinoamérica odia”

"¿Qué se siente haber estado casado con la mujer que toda Latinoamérica odia?” Aunque suene a título de novela, esa fue la pregunta que Fernanda Arriella lanzó sin filtros a Óscar Burgos, exesposo de Karla Panini, durante una entrevista en su pódcast En exclusiva con Fer. Y sí, el conductor respondió con honestidad, defendiendo a la madre de su hijo, pese a que el nombre de Panini sigue siendo sinónimo de traición para miles de mexicanos.

¿Quién es Karla Panini y por qué se convirtió en la villana del espectáculo?

Karla Panini fue parte del exitoso dúo cómico Las lavanderas, junto a Karla Luna. Ambas conquistaron al público con su humor irreverente y su química en pantalla. Sin embargo, en 2014, Luna anunció el fin de su relación laboral con Panini, revelando una “grave falta” entre ellas. Poco después se supo que Panini mantenía una relación con Américo Garza, esposo de Luna, quien en ese momento enfrentaba un agresivo cáncer.

La noticia fue una bomba mediática. El público no sólo condenó la infidelidad, sino la traición entre amigas. Luna falleció en 2017, y desde entonces, Panini ha sido blanco de críticas, memes y campañas de odio en redes sociales. Su nombre se convirtió en sinónimo de deslealtad, y muchos aún la consideran “la mujer más odiada de México”.

¿Qué dijo Óscar Burgos sobre Karla Panini y el odio del público?

En la entrevista con Fernanda Arriella, Burgos fue cuestionado directamente: “¿qué se siente haber estado casado con la mujer que toda Latinoamérica odia?”. Su respuesta fue firme y protectora:

“Yo no creo que todo Latinoamérica la odie, más bien la agarraron de meme. No me gusta que digan eso porque es la mamá de mi hijo y mi hijo ama a su mamá y yo amo a mi hijo y quiero que se ale hombre más feliz del mundo”.

Óscar destacó además las cualidades de Panini que el público no suele ver:

“Cuando hablan mal de Karla no me agrada porque deberían de ver las cosas buenas que ella tiene, cosas que ustedes no lo saben. Por ejemplo, es muy buena hija, es una buena mamá, es muy trabajadora, es inteligente, es muy ordenada, es disciplinada, hace mucho ejercicio, tiene muchas cualidades. Ustedes sólo ven las cosas malas de ella, pero no ven las cosas buenas”, afirmó el conductor.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a las declaraciones de Burgos. En los comentarios de la entrevista, los usuarios fueron contundentes:



“Le quitó el marido a su mejor amiga con cáncer, pero es muy disciplinada y hace mucho ejercicio. Perdonémosla”

“¿Habla de la misma Karla que le pidió al marido de su mejor amiga que la maltratara mientras ella agonizaba?”

“No se puede defender lo indefendible”

“Se entiende que por ser la madre de tu hijo no vas a hablar mal de ella, pero no puedes tapar el sol con un dedo”.

¿Cómo terminó el matrimonio entre Karla Panini y Óscar Burgos?

Óscar Burgos y Karla Panini se casaron en 2008 y se divorciaron cinco años después. Aunque su separación fue en buenos términos, el nombre de Panini quedó marcado por uno de los escándalos más sonados del espectáculo mexicano: su relación con Américo Garza, viudo de Karla Luna, quien además era su mejor amiga y compañera en el dúo cómico Las Lavanderas. La traición, ocurrida mientras Luna enfrentaba un agresivo cáncer, convirtió a Panini en una figura altamente repudiada por el público.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, Burgos reveló que su matrimonio con Panini terminó por cuestiones laborales.

“Ella estaba haciendo gira en Estados Unidos mientras yo estaba en México. Nos veíamos cada tres meses, ya ni teníamos relaciones” Óscar Burgos

Burgos dejó claro que la distancia fue el principal factor de su ruptura. A pesar de todo, siempre ha mantenido una relación cordial con Panini por el bienestar de su hijo Gabriel.

Sin embargo, el escándalo posterior sí dejó secuelas emocionales en Burgos. El conductor confesó que tuvo que buscar ayuda profesional para superar la crisis que vivió tras la revelación del romance entre Panini y Garza. “Esa fue mi crisis, y por eso tuve que regresar con el psiquiatra. Mi crisis era con mi Gabriel, a mí no me importa lo que digan de mí, que si me engañaron, que si me pusieron el cuerno, a mí me vale gorro. Me interesa Gabriel”, expresó Oscar, conocido también por su personaje Perro Guarumo, dejando claro que su prioridad siempre ha sido su hijo.