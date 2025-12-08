Ariadne Díaz hace cambio drástico de look y por fin...¿confirma embarazo junto a Marcus Ornellas? ¡esto dijo!

La actriz mexicana Ariadne Díaz habló abiertamente de su presunto embarazo, rumor que circulaba en redes sociales desde hace semanas. En una inesperada confesión realizada tras un reciente live, la protagonista de Papás por siempre respondió finalmente a la duda que sus seguidores no dejaban de insistirle y que además, lucía un cambio radical de look. Acompañada de su pareja, el actor Marcus Ornellas, la estrella aclaró de una vez por todas la situación… y sí, la respuesta sorprendió a muchos. ¿Qué dijo exactamente la actriz?

La familia de Ariadne Díaz creció de manera especial. / Foto: Redes sociales

Este es el cambio de look que se hizo la actriz Ariadne Díaz

La reciente transmisión en vivo, además de aclarar su situación personal y profesional, Ariadne Díaz sorprendió al mostrar un drástico cambio de look. La actriz dejó atrás su ya característico cabello largo y regresó al tono un poco más oscuro que lució en sus inicios.

“¿ Qué les pareció mi corte ?”, preguntó a quienes estaban presentes en el en vivo. La reacción de Marcus no tardó en llegar: el actor sonrió y aseguró que el nuevo estilo le había encantado. El momento desató una ola de comentarios positivos y reafirmó la aceptación de su nueva imagen, la cual fue aplaudida por usuarios.

El look que Ariadne Díaz escogió corresponde a un bob tradicional, un estilo muy versátil que favorece a casi todo tipo de rostro y textura capilar. A nivel visual, este corte corto alarga la zona del cuello, lo que aporta una imagen más estilizada y juvenil.

Ariadne Díaz presenta su nuevo look / IG: ariadne y canva

¿Ariadne Díaz y Marcus Ornellas confirmaron el embarazo de la actriz?

El rumor de un posible embarazo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, se hizo fuerte tras la presentación del nuevo integrante de su familia: un perrito adoptado que la actriz presentó en redes. Algunos fans interpretaron el gesto como una señal de que la pareja podría estar preparándose para ampliar la familia humana también.

Durante un live transmitido el sábado 6 de diciembre, los comentarios inundaron la pantalla. Sin embargo, no fue ahí donde Díaz abordó el tema, sino después, en un post dentro de su mismo perfil. Entre decenas de preguntas, una seguidora se atrevió a ser directa: “¿ Estás embarazada ?”

En ese momento, Ariadne decidió “romper el silencio”, ambos respondieron brevemente, pero con contundencia: “ No ”.

La respuesta generó revuelo inmediato y se viralizó en pocos minutos. Y aunque la actriz no ofreció más detalles sobre la razón por la que surgieron estos rumores, sí dejó claro que, al menos por ahora, no hay un bebé en camino.

Ariadne Díaz confiesa si está embarazada o no / IG: ariadne y canva

¿Cómo le dieron la bienvenida Ariadne Díaz y Marcus Ornellas al nuevo “miembro” de la familia?

Ariadne Díaz vive días de mucha actividad en casa después de que su familia decidió adoptar a un nuevo perrito. La actriz reveló que la llegada del lomito ocurrió de forma inesperada, durante una visita casual al mismo lugar donde adoptaron a otra de sus mascotas hace tres años. Lo que empezó como un simple saludo terminó convirtiéndose en la decisión de sumar un miembro más al hogar.

En una entrevista con Edén Dorantes, Ariadne compartió que la dinámica familiar se ha intensificado, pues ahora debe combinar el cuidado de su hijo pequeño con la atención a todos sus perritos. “ Cansada, la verdad, porque tenemos un nuevo perrito en casa, niño, más todo ”, dijo Díaz.

Sin embargo, señaló que el instante decisivo vino cuando su hijo vio al perrito y reaccionó como si ya lo conociera. Ese gesto fue suficiente para que ella tomara la decisión:

Yo iba a saludar al señor al que le adoptamos hace tres años una perrita y en eso mi hijo lo vio y fue como si lo hubiera reconocido, y dije: ‘Ya tráete al perro, ya qué hacemos, está precioso. Ariadne Díaz

La actriz contó que el nuevo lomito ya se integró por completo a la dinámica del hogar, aunque por el momento decidió no revelar más información. Lo que sí destacó es que, con su llegada, la casa se ha llenado de movimiento, juegos y muchísimo cariño.

