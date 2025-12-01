Beso de ‘Beba’ Montes e Itzel Lechuga, mánager de Paty Cantú, sorprende a invitados en la boda de la cantante

La boda de Paty Cantú y el actor Christian Vázquez, celebrada en una exclusiva playa mexicana, no solo marcó el esperado enlace de la cantante mexicana. También se convirtió en escenario de un momento inesperado que encendió las redes sociales: el beso entre Crista “Beba” Montes y la mánager de la propia Cantú, Itzel Lechuga. ¡Te mostramos detalles!

¿Cómo fue la boda de Paty Cantú y el actor Christian Vázquez?

La boda de Paty Cantú y Christian Vázquez se manejó con discreción, y aunque no hubo presencia de medios, varias cuentas de fans filtraron imágenes del evento que reunió a varias celebridades.

TVNotas obtuvo fotos de la boda y aquí te mostramos algunos de los momentos y detalles que formaron parte del mágico encuentro.

Uno de los instantes más conmovedores fue el baile de los recién casados, quienes, bajo la mirada de todos los asistentes, disfrutaron de un espectáculo de luces y pirotecnia que enmarcó el momento.

¡PATY CANTÚ Y CHRISTIAN VAZQUEZ, YA SE CASARON!🤍 pic.twitter.com/0I5arx8iUm — Paty Cantú Data (@patycantudata) November 30, 2025

De acuerdo con información proporcionada por una fuente cercana, alrededor de 260 invitados acudieron al evento, celebrado en Playa Patzcuarito, en Sayulita, Nayarit.

Boda de Paty Cantú y Christian Vázquez, más de 250 invitados / Fuente TVNotas

Como otro punto destacado de esta fecha tan especial para los artistas, el banquete servido a los más de 250 asistentes fue preparado por la chef Gaby Ruíz.

Menú boda de Paty Cantú y Christian Vázquez, hecho por chef Gaby Ruíz / Fuente TVNotas

Tal vez te interese: Paty Cantú ¿abducida por extraterrestres? Asegura que le pusieron un chip y que hay un club secreto de fama

Paty Cantú se habría casado con Christian Vázquez el pasado fin de semana. / Redes sociales

¿Por qué ‘Beba’ Montes e Itzel Lechuga, mánager de Paty Cantú, se dieron un beso en boda de la cantante?

El look de Paty Cantú a lo largo de su boda con Christian Vázquez estuvo cambiando. En cierto momento, tanto ella como Christian aparecieron luciendo un conjunto en tono verde, combinados entre sí y posando así en varias fotografías, incluida una en la que aparecen junto a ‘Beba’ Montes.

Dicha imagen fue mostrada por la misma ‘Beba’ en su cuenta oficial de Instagram, en donde también le dedicó un post completo a su pareja, y también prometida: Itzel Lechuga.

Itzel es la mánager de Paty Cantú, por ello ambas se dieron cita en Nayarit para la unión de la pareja. Pero lo que llamó la atención fue la foto que demostraba, con un beso, su relación frente a todos los invitados.

La imagen publicada por Montes venía acompañada del siguiente mensaje: “ Te amo por siempre ”, y rápidamente se llenó de comentarios de fans y seguidores que aplaudieron su unión.

Lee: Paty Cantú preocupa por ‘deformación’ en su rostro; en redes comentan: "¿Qué le pasó a su nariz?”

¿Quién es Itzel Lechuga, actual pareja de ‘Beba’ Montes?

Aunque aún se conocen pocos datos sobre la pareja de ‘Beba’ Montes, se ha revelado que su nombre es Itzel Lechuga y que forma parte de OCESA Seitrack, la agencia responsable de la representación de diversos artistas.

Itzel es vista como una colaboradora cercana (prácticamente la mano derecha) de Paty Cantú, lo que explica la forma en que ambas se conocieron.

Si bien ‘Beba’ ha sido objeto de críticas anteriormente, eso no le ha impedido vivir con plenitud esta nueva etapa de su vida. En agosto de 2025, ambas dieron a conocer que estaban comprometidas, luego de que Itzel aceptara la propuesta de ‘Beba’ , momento que compartieron con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: Aislinn Derbez se sincera sobre el reencuentro con su ex Christian Vázquez, prometido de Paty Cantú