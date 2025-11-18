Martha Higareda y Lewis Howes anuncian nacimiento de sus gemelas y revelan complicaciones: “Algunos sustos”

El embarazo de Martha Higareda fue uno de las noticias más emocionantes hace unos meses. A lo largo de este año, ha contado las complicaciones vividas y los cuidados que ha tenido que llevar. Hoy, por fin, Lewis Howes, esposo de Martha, compartió vía redes sociales un vídeo con el que le dan la bienvenida a sus gemelas, eso sí, señalando que hubieron algunas complicaciones en estos últimos días. ¿Cómo fue?

Martha Higareda explicó cómo los miomas y las terapias alternativas influyeron en su proceso de maternidad. / Foto: IG/marthahigareda

¿Qué riesgos sufrió Martha Higareda durante su embarazo?

Durante su participación en el pódcast De todo un mucho junto a Yordi Rosado, Martha Higareda habló sobre las complicaciones que vivió durante su embarazo y cómo la presencia de miomas influyó en su fertilidad.

No iba a poder lograrlo, porque yo tenía una situación que no siempre se habla. Muchísimas mujeres, entre 7 de cada 10 mujeres, padecemos de una cosa que se llama miomas, que son unos tumores benignos que pueden crecer dentro del útero o en las capas del útero o en la parte exterior del útero. No facilita a que seas fértil, porque el cuerpo dice: ‘Aquí tengo algo’. Martha Higareda

Comentó que le habían detectado nueve miomas y que esto: “ era una cantidad muy grande, además de diversos tamaños, pero uno era bastante grande ”, dijo.

La actriz explicó que, aunque contempló someterse a una cirugía, decidió primero recurrir a enfoques alternativos, como la biodescodificación (una forma de medicina alternativa que relaciona los malestares físicos con las emociones) con el fin de trabajar su cuerpo y su historia personal de manera más holística.

Martha Higareda comparte detalles sobre los riesgos y desafíos que enfrentó durante su embarazo. / Foto: IG/marthahigareda

¿Cómo anunciaron Martha Higareda y Lewis Howes el nacimiento de sus bebés?

La mañana de este martes 18 de noviembre vía redes sociales, Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, compartió un vídeo en el que se confirma el nacimiento de sus gemelas.

El vídeo muestra las manos de él mientras cubre las de Martha, a su vez, ella va quitando las suyas y hasta por fin mostrar las manos de sus pequeñas recién nacidas y con el mensaje:

Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos. Lewis Howes

El momento impactó rápidamente las redes sociales y los comentarios de emoción no se hicieron esperar, algunos de los famosos que ya comentaron la publicación son: Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras, Alessandra Rosaldo, Lucy Chaparro, entre muchas otras celebridades.

¿Quién es Lewis Howes, esposo de Martha Higareda?

Lewis Howes, esposo de Martha Higareda y nacido el 16 de marzo de 1983 en Delaware, Ohio, es mucho más que un emprendedor y coach de alto rendimiento: se ha convertido en una figura motivadora que logró reconstruirse tras enfrentar momentos difíciles. Después de iniciar una prometedora trayectoria como atleta profesional en fútbol americano y balonmano, una lesión lo obligó a cambiar el rumbo y adentrarse de lleno en el mundo del emprendimiento digital y el crecimiento personal.

En la actualidad, Howes es reconocido internacionalmente como el creador del pódcast The School of Greatness, que supera los 100 millones de descargas y se ha posicionado como un referente para emprendedores, deportistas y líderes interesados en el desarrollo personal.

La Casa Blanca lo ha destacado como uno de los 100 principales emprendedores menores de 30 años, y ha compartido su mensaje alrededor del mundo como conferencista y en diversos medios de comunicación.

